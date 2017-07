Plusieurs vidéos tournées lors des premiers Str8UpGayPornAwards viennent d’être postées sur Youtube. L’une a particulièrement attiré notre attention. Interviewé par Bruce Beckham et mr. Pam, les deux hôtes de la cérémonie, la super porn star TTTBM Boomer Banks fait deux révélations. La première concerne la création prochaine de sa propre boîte de prod. La seconde est qu’il a un chéri. Il se prénomme Cole et il est hot. Boomer est fier de nous le présenter…

Un tour sur son Instagram nous informe que Boomer avait posté le 4 juin une photo sexy de son cher et tendre assortie de ce commentaire :

« Pour mon 1000e post, j’aimerais partager quelque chose qui tient une grande place dans mon cœur et dans mon âme, ce que je ne fais pas souvent. Ma vie privée a beaucoup d’importance pour moi, mais comment pourrais-je ne pas partager cet homme phénoménal avec tous mes fans ? Je suis l’homme le plus heureux du cosmos. Si jamais vous vous demandez d’où me vient mon AMOUR, il en est la raison… »