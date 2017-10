« Bromans », la real-TV actuellement en cours de diffusion sur la chaîne britannique ITV2 n’en finit pas de jouer sur le physique avantageux de ses candidats exhibs. Sous prétexte de les transporter dans une arène de la Rome antique, nudité et tenues légères sont leur quotidien. L’un des participants vient toutefois d’ajouter un cran dans l’intérêt sexuel de l’émission par ses déclarations fracassantes au tabloïd The Sun. S’en prenant à un certain Chris Hughes, un candidat une autre real-TV qui est réputé pour être bien monté, Brandon est sûr de lui : « J’ai le plus gros pénis de la télé-réalité. » Et il lui lance un défi : « S’il y avait un concours, je gagnerais. Personne ne peut rivaliser avec les gènes ghanéenne de ma bite. » Le métis aime appeler son pénis qui mesure 24 cm « son autre jambe ». Et sur ses comparses dans « Bromans » il révèle que tous sont hypnotisés quand il prend sa douche.

Et oui. On remarque plus ce qu’il cache sous son slip que ses tatouages 🙂

You know what, I don’t want to hide my thigh tattoo much longer, but yous do need to wait until my whole leg is finished, this is gonna be the best leg sleeve you’ll ever see 💉🙌🏾 #legsleeve Une publication partagée par Brandon Myers (@brandonpmyers) le 9 Août 2017 à 5h11 PDT

Né le 11 août 1996, Brandon Myers est devenu une star de la télé-réalité britannique il y a un an en participant à l’émission de MTV Ex On The Beach et en tournant dans la foulée plusieurs solo porno…

Hum… Quelle star française de la télé-réalité pourrait rabattre son caquet au sexy Britannique ? Si vous avez un nom…