En juin dernier, Brent Corrigan et JJ Knight annonçaient leurs fiançailles. Il y a peu ils disaient vouloir créer leur propre studio. Et aujourd’hui tout semble de l’histoire ancienne 🙁 Brent a quitté JJ le 24/25 décembre en se fendant de tweets qui laissent peu espérer d’une réconciliation, même s’ils ont été depuis supprimés. JJ a au contraire gardé sa réponse :

Quand vous aimez quelqu’un de tout votre amour et que finalement vous savez que c’est fini. Et qu’il n’y a rien que vous puissiez faire 🙁

Que s’est-il passé ? L’un a-t-il surpris l’autre en train d’éprouver un trop grand plaisir avec un acteur ou un client ? La grosseur démesurée du sexe de JJ est-elle devenue insupportable à Brent ? Ce dernier n’a-t-il pas eu le cadeau de Noël à la hauteur de ses espérances ? On l’ignore, sauf que la rupture a été initiée par Brent Corrigan. L’Internaute Josh Daley affirme toutefois chez MenOfPorn que les deux ont été vus ensemble avec leur chien le 27 décembre. Et il émet deux hypothèses : soit ils travaillent à sauver leur couple, soit ils jouent la comédie pour attirer l’attention sur ce studio qu’ils ont l’ambition de créer. Et d’en conclure : « Non… Ce serait trop cynique… Ils travaillent sur leur couple… »

Brent Corrigan et JJ Knight ont plusieurs fois tourné ensemble, notamment dans MXXX The Hardest Ride, un des grands succès de l’année chez NakedSword. Ils étaient alors si fusionnels…