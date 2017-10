Woof !!! Pour la quatrième année consécutive, The ARC Amsterdam Lowlanders, une association hollandaise de rugbymen gays, sort un calendrier avec des joueurs à poil. Cette fois-ci les modèles ne sont pas seulement certains de ses membres, mais viennent également d’autres pays européens, des Antipodes et d’Amérique centrale et du Sud. Photographiés sur un pont d’Amsterdam, ces mâles sexy se font d’autant plus les porte-parole d’un rapprochement entre les peuples du monde entier. Le trailer ci-dessous nous les montre sans complexe face à des passants… Habitués ? Tolérants? Qu’il fait bon vivre d’être ouvertement gay dans la capitale des Pays-Bas…

Pour se procurer le calendrier, c’est ici