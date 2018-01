Dans la nuit de dimanche à lundi se tiendra la cérémonie des golden globes, cette année fut riche en émotions que ce soit en série (the crown, Big little lies…). Côté grand écran, de nombreux films dramatique sont susceptibles de gagner mais nous avons déjà notre chouchou de cette année « Call me by your name ».

Pourquoi ce film va gagner ?

Son acteur principal

A seulement 22 ans, tout le monde se l’arrache, nommé aussi dans la catégorie meilleur acteur. Ce jeune homme est présent à hollywood depuis une dizaine d’année, où il a commencé dans Royals pains et Homeland. En plus d’être doué en tant qu’acteur il est aussi musicien, polyglote. En plus de tout ça il est aussi très beau difficile de passer à côté sans se retourner.

Son réalisateur

Luca Guadagnino a un univers qui l’accompagne à travers ses films, son oeil fin et son « aestetic » qui met en avant dans tous ses films. Son oeil et sa patte vont permettre à Call me by your name de gagner.

Ce petit +

Tout au long de ce long métrage, on a des émotions tristesses, joies, mélancolie qui se bouscule dans notre tête. Ce film est le coup de coeur de la rédac donc il y a pas de raison qu’il ne gagne pas ce Dimanche.