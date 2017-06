C’est un gros événement qui se prépare ! NakedSword, l’un des plus grands studios de porno gay américain, sera à Paris en septembre pour tourner son nouveau blockbuster, en partenariat avec PinkX ! Et c’est la réalisatrice mr Pam qui sera aux commandes de cette super production ! Sont déjà annoncés pour jouer dans le film : Colton Grey (que vous avez pu voir dans « Secret & Lies ») et Johnny V. (« After Glow », « Naughty Pines 2 »). Si vous voulez vivre le rêve américain, c’est le moment ou jamais, car NakedSword recherche aussi des porn stars françaises ou européennes pour rejoindre le casting.

Que vous soyez débutant ou confirmé, vous pouvez dès à présent envoyer votre candidature à l’adresse casting@pinktv.fr en précisant

– Vos mensurations (taille / poids / taille de bite)

– Si vous êtes plutôt actif ou passif

– Si vous avez déjà eu une expérience dans le porno

Il faudra aussi joindre des photos de vous (soft et hard) et, si vous le souhaitez, liens vers réseaux sociaux / vidéos perso etc….

En gros, tout ce qui permettra d’avoir déjà un bon aperçu de votre potentiel 🙂

C’est une prod « safe » et le tournage se fera sur Paris autour de la deuxième semaine de septembre.