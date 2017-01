Vous savez qu’on aime vous faire vivre de nouvelles expériences et vous faire découvrir de nouveaux plaisirs ! Très prochainement, nous allons tourner notre première scène en VR (ou réalité virtuelle) un procédé qui vous met en immersion dans l’action et vous permet d’avoir une vision à 360 degrés ! Le résultat est vraiment dingue et ultra excitant ! Et vous allez peut-être pouvoir faire partie de cette aventure car on lance un grand casting pour trouver les porn stars qui tourneront dans cette scène !

Vous avez toujours eu envie de faire du porno ?

Vous avez envie de vivre une expérience de tournage inédite ?

Vous voulez collaborer avec le premier média dédié au X gay ?

Alors c’est le moment d’envoyer votre candidature (ou de transférer l’annonce à un pote si ça peut l’intéresser) !

Envoyez un mail à l’adresse casting@pinktv.fr en précisant vos coordonnées complètes, votre âge, vos mensurations (taille, poids, taille de bite), si vous êtes plutôt actif / passif / versatile et en joignant plusieurs photos hot de vous en pied. Vous pouvez aussi rajouter des liens vers vos réseaux sociaux ou vidéos.

Le tournage aura lieu sur Paris entre mi-février et début mars. La scène sera ensuite proposée en exclusivité sur le site PinkX.FR.