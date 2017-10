Dans la volonté de sensibiliser sur les ravages des « chemsex parties », partouzes gays qui s’accompagnent de consommation de drogues, le site britannique GayStarNews poste sur Youtube des témoignages à la limite du soutenable. L’un d’eux nous vient de Kayden Gray. Il y a 7 ans, alors qu’il ne faisait pas encore de porno, il a participé à sa toute première « chemsex party ». Sous l’emprise de la drogue, il avait perdu connaissance. À son réveil, encore dans les vapes, il a senti que des mecs se succédaient pour le baiser. Ils étaient particulièrement brutaux. Si Kayden a du mal à qualifier de viol ce qui lui est arrivé, il affirme que tous, à l’exception d’un seul, n’avaient aucune considération pour lui…



Traduction/adaptation…

Kayden Gray : En fait, la première partouze à laquelle j’ai participé, je me suis évanoui. Je ne sais plus si c’est à cause du GBL ou à cause également de la kétamine, mais j’ai perdu connaissance. Et quand je me suis réveillé, j’étais en train de me faire baiser par quelqu’un que j’ai oublié. Il y avait 30 personnes sur place, mais quand on est défoncé, c’est très difficile de faire les comptes.

GayStarNews : Vous souvenez-vous d’avoir donner votre consentement à ce rapport sexuel ?

Kayden Gray : Non, mais nous avions déjà baisé avant que je perde connaissance, alors…

GayStarNews : Je pose la question parce que certaines personnes pourraient estimer qu’on a affaire à…

Kayden Gray : … Un viol. Avant que cela se produise, je n’ai pas immédiatement donné mon accord. Très franchement j’étais endormi, je ne me souviens plus. Je me rappelle juste que j’étais sur le côté et qu’ils ont commencé à me déchirer l’anus puis la gorge. Ils n’avaient aucune considération pour moi. Je saignais par mes deux orifices. Ils m’avaient donné beaucoup de drogue. L’un était assis dans un coin, en tain de pleurer. Il savait que j’étais séronégatif alors que tous les autres étaient séropositifs. Il me disait : « Ne laisse personne te baiser ! » Et je le regardais pendant que j’étais pénétré… Ce qui était cruel, c’est que je souhaitais qu’il ne soit pas là parce qu’il me ramenait à la réalité. La kétamine m’a toujours fait vomir et je me suis mis à vomir. Alors l’un des mecs m’a conduit sous la douche, j’ai vomi et il a mis sa bite dans ma bouche pour uriner dedans. Je ne m’y attendais pas. Je n’ai plus pensé à ce moment précis, ou du moins plus pendant des années, car ça s’est passé il y 7 ans.

Kayden a été traité au PEP dans les 24 heures qui on suivi l’incident, ce qui lui a permis de ne pas contracté alors le VIH… Récemment il a raconté comment il a été infecté par le virus lors d’une autre sex-party privée.

Kayden Gray : Je pense que les gens, dans leur grande majorité, estiment que le chemsex et le VIH est une conséquence logique du porno. Que si quelqu’un fait du porno, il sera évidemment séropositif et que c’est pour ça aussi qu’il se droguera. Parce que les gens imaginent que le porno est un flot continu de sperme. Depuis que j’ai commencé à travailler dans l’industrie du sexe, j’ai le plus souvent l’impression d’être sur le billot d’un boucher. Je lutte pour m’affirmer, pour enfin pouvoir dire « non » à la baise alors que dans le passé je n’aurais pas été capable de refuser. Et maintenant, mon ressentiment va grandissant envers ces gens qui ne comprennent pas. À cause de ça, je passe pour quelqu’un de pas commode.

Kayden veut que les gens sachent pourquoi certains gays et bisexuels se droguent lors des sex-parties.

Kayden Gray : Tout d’abord, c’est le moyen le plus facile de baiser, indépendamment de ses attributs physiques. Ensuite, on peut traverser certaines épreuves qui font douter, qui remettent en cause l’estime de soi. Il n’y a pas tant de gays que j’ai rencontrés qui n’ont pas un problème. La plupart d’entre nous en avons. Qu’on ait un problème avec son physique ou qu’on pense l’avoir dépassé, dans tous les cas on va aux chemsex parties parce qu’on espère être accepté. Ou alors on y va parce qu’on veut partager une confiance en soi renouvelée. Je pense que ces deux scénarios s’appliquent à moi.

Viol, overdose, suicide… Le chemsex détruit des vies ! StarGayNews a d’ailleurs publié un article édifiant, basé sur une étude que le site a réalisé avec l’aide d’une application de drague.

Photo : Nicolai Kornum