De Nakhane, nous connaissions son interprétation du personnage de Xolani dans « Les Initiés », film sud-africain de John Trengove qui interroge la dimension homosexuelle de l’ukwaluka, rite initiatique des Xhosas. Nous avions pu lire également que l’acteur est surtout connu dans son pays comme chanteur ouvertement gay. Et avec « Clairvoyant », son single dont le clip vidéo réalisé par Tebogo Malope vient de sortir, nous sommes nous aussi conquis par sa musique, sa voix, sa sensualité et son univers.

Impossible d’ailleurs ne pas faire le rapprochement avec « Moonlight ». Non seulement le clip met en valeur une relation amoureuse entre deux hommes noirs, mais son esthétisme s’inspire des passages oniriques du meilleur film aux « Oscars 2017 ».

When I closed my eyes I saw prairies.

Someone out there was being buried. Oh.

My means were gladiatorial.

My heart was dictatorial. Oh.

And I wrote it down on my ledger,

As if by stroke I’d feel safer. Yho.

I stayed in here to get pleasure.

My chances sure would be better. Oh.

With you being here.

So I look to you

I look to you

I look to you

I look to you

Love does not make me clairvoyant

All I know is how to be your servant

Love did not make me clairvoyant

All I knew was how to be your servant

So I’m running around on that prairie

Like a gambolling lamb

Love I’m terrified. Oh.

I’m running around on that prairie

Like a gambolling lamb.

Love I’m terrified. Oh.

And I look to you

I look to you

I look to you

I look to you

I look to you

I look to you

I look to you

I look to you

Ah Ah Ah…

I look to you

I look to you

I look to you

I look to you

Paroles et Musique : Nakhane Mahlakahlakaka et Ben Christophers