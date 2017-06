Pour fêter son dixième anniversaire, CockyBoys a diffusé une bandeau réunissant ses cinq plus récents exclusifs : Calvin Banks, Jacen Zhu, Cory Kane, Taylor Reign et – il s’agit là d’une très grosse surprise ! -, Sean Ford. Le super twink était jusqu’alors un exclusif de HelixStudios. On est très curieux de connaître son premier partenaire chez CockyBoys ! Est-ce que ce sera Boomer « bite énorme » Banks ? Sean n’en aurait en tout cas pas peur. Il a a un sacré appétit et de l’expérience !!!

Sean Ford (avec Zach Taylor, Blake Mitchell et Justin Owen) – Photos HelixStudios

Calvin Banks (avec Boomer Banks, Justin Matthews et Skyy Knox) – Photos : CockyBoys

Jacen Zhu (avec Tegan Zayne, Cory Kane et Alex Mecum) – Photos : CockyBoys

Cory Kane (avec Ricky Roman et Kris Karr) – Photos : CockyBoys

Taylor Reign (avec Manuel Skye, Arad et Topher DiMaggio) – Photos : CockyBoys