Très mauvais timing pour la super porn star, top modèle, muse et intellectuel « communiste » Colby Keller. Alors qu’il réaffirme dans une interview vidéo postée le 18 juillet que son vote pour Trump ne veut pas dire qu’il le soutient et qu’il tweete le 26 juillet que « si Clinton avait été élue présidente, nous aurions tous fait comme si elle était de notre côté, alors qu’avec Trump, l’ennemi est au moins déclaré. », le président Trump vient d’annoncer que les transgenres ne pourront plus servir dans l’armée américaine. Une décision que n’aurait assurément pas prise Hillary Clinton qui, pendant sa campagne, militait pour la non-discrimination des personnes LGBT. Autant dire que Colby essuie à nouveau un tel torrent de critiques et d’insultes – même de ses pairs acteurs porno – qu’il a supprimé son tweet.

Ô Colby, super baiseur. La passion avec laquelle tu fais l’amour et la puissance de tes éjaculations t’avaient mis au top des porn stars gays préférées du public, et ce partout dans le monde. Mais avec ton vote forcément polémique, tu as déçu. Beaucoup t’en voudront à jamais…

Parmi les porn stars les plus virulentes, Diesel Washington et Wesley Woods ont des arguments qui dépassent la seule insulte :

Je vois que Colby a supprimé son tweet sous la pression. Non seulement il n’est PAS un anarchiste, mais il a supprimé son tweet à cause d’intérêts capitalistes. Des scènes vont sortir et il a besoin de les promouvoir. Il y a aussi une ligne de FleshJack dont il assure la promotion. Ce sont des intérêts capitalistes. Et on voit un communiste anarchiste qui courbe l’échine sous la pression et qui supprime un tweet qui peut être désastreux pour sa carrière porno et les marques qu’il représente. Ce qui est drôle, c’est que sur le site CockyBoys il y a une page titrée Keller’D qui regroupe tous ceux qui ont été baisés par Colby Keller. Son vote pour Trump l’a aidé à BAISER le pays !

Diesel Washington

Si la porn star afro-américaine n’a jamais tourné dans une même scène avec Colby, ils ont fait un live-show en 2014 avec Jarec Wentworth. L’ambiance était amicale. Rien ne laissait penser que l’un voterait pour une administration homophobe et que l’autre serait derrière les barreaux pour chantage et extorsion de fonds.

Nous comprenons pourquoi tu as fait ça. Tu es un homme blanc qui peut TRÈS RAPIDEMENT se fondre dans son environnement. Toi (et moi) n’avons RIEN À PERDRE. Mais quelle disgrâce pour les autres qui ne vivent pas là où cette opportunité existe. Tu as OUVERTEMENT et FIÈREMENT voté contre tous ceux qui se sentent marginalisés.

Wesley Woods

Wesley Woods a déjà tourné avec Colby, notamment dans la partouze finale de Scared Stiff, la parodie X de slashers tels que La nuit des masques et Vendredi 13, qui a reçu plusieurs prix aux Grabbys 2017.

Tegan Zayne, qui vient de tourner avec Colby chez Raging Stallion, a été pris à partie. Voici sa réponse :

J’ai accepté ce tournage parce que c’est un chic type et que je ne me suis pas fait laver le cerveau par tous ces médias libéraux qui transforment en bouc émissaire toute personne qui respire. Ça pourrait me préoccuper qu’une flopée de gays couchés dans leur lit s’emportent via Twitter sur les considérations politiques d’une porn star. Ou je pourrais tout simplement vivre ma vie.

Tegan Zayne

Tegan avait déjà fait un duo avec Colby. C’était pour CockyBoys…