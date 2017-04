PinkTV.FR et Outplay vous offrent 5 DVD de la compilation de courts métrages « Les Inshortables Vol.3 ». Pour tenter votre chance, remplissez le formulaire ci-dessous.

Les Inshortables VOL 3 PRENOM * NOM * ADRESSE * Code postal * Ville * Envoyer

Ils sont du monde entier et l’amour est pour eux un continent inconnu. Collégiens, lycéens, ils se découvrent une attirance inavouable pour d’autres garçons. Comment assumer ses différences à l’heure des premiers émois ?

DÉGONFLÉ

Dustin Shroff / Etats-Unis / 5 min

Un petit garçon et son père entrent dans un magasin. Ce dernier lui dit qu’il peut choisir un petit jouet. Le garçon se dirige comme hypnotisé vers un rayon de ballons roses…

LE SACRE DU PRINTEMPS

Glen Wood / Canada / 11 min

David fait partie d’un groupe d’ados qui s’entraîne au vélocross dans la forêt. Il se lie d’amitié avec Jacob, un photographe timide qui a du mal à s’intégrer au groupe…

19 ANS

Madeline Kelly / Australie / 10 min

Un jeune homme de 19 ans encore vierge retrouve un prostitué dans une chambre d’hôtel miteuse. Mais que recherche-t-il ?

AU DERNIER ETAGE

Edgar A. Romero / Mexique / 12 min

Beto est un petit garçon qui vit chez ses grands-parents. Un jour, il décide d’entrer chez Stephany, que le voisinage ne semble pas apprécier.

I REALLY LIKE YOU

Jason Karman / Canada / 13 min

Michael tient un restaurant en bordure de route. Il passe une soirée plutôt monotone jusqu’à l’arrivée de Brad, un séduisant jeune homme venu pour dîner…

BEAT BEAT BEAT

Christin Freitag / Allemagne / 29 min

Fabian est un lycéen ordinaire. Il fait les 400 coups avec ses copains, mais semble s’ennuyer dans cette vie où il peine à trouver sa place. C’est alors qu’il remarque Jakob…

UN APRES-MIDI

Søren Green / Danemark / 8 min

Deux amis regardent des vidéos de skate. Tout à coup, le brun montre au blond une vidéo de strip-tease…

+ d’infos, cliquez ici