Nick Cardello 54 ans et Kurt English 52 ans se sont rencontrés il y a plus de 26 ans, ils sont aujourd’hui mariés et vivent à Tampa en Floride.

Un même couple, une prise de vue identique, mais plusieurs années se sont écoulées entre les deux photos. « C’est juste une phase » en commentaire cette tendre image qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux depuis la mi juin 2017.

Entre ces deux photos il y a exactement 24 ans, ils se sont rencontrés en 1992, fiancés en 1993 et mariés en 2008 à Boston. Le premier cliché a été pris en 1993 à la marche des fiertés de Washington quand ils avaient 30 ans, le deuxième cliché en 2017 à cette même marche alors qu’ils avaient 54 ans.

Ils ont voulu simplement refaire cette photo sans vraiment réfléchir au buzz que cette photo pourrait créer. Pourtant, ce cliché a connu un succès incroyable au moment de sa publication sur le site d’un photographe freelance.

Il a été ensuite repris par la marche des fiertés et repris par plusieurs compte twitter et sur reddit.

Tout le monde doit démystifier les couples gays

Comme l’indique Nicholas Cardello « Le coming out est un processus complexe. Alors qu’on pense être out, on découvre qu’il y a une autre couche de coming out à dépasser. Par exemple, j’ai pris la décision de mettre en ligne des photos de nous, étant nous-mêmes. Ce qui signifie en nous embrassant, en nous tenant la main, etc. Ce sont des choses que j’évitais de poster sur les réseaux sociaux parce que certains peuvent se sentir gênés. J’ai réalisé que c’était un autre placard dont je devais sortir. Les gens ont besoin de voir des couples de même sexe être des couples ordinaires ».

Les commentaires vont dans le sens du constat de nicholas. « C’est mon but dans la vie »ainsi que de nombreux messages d’amour et de remerciement que le couple à reçu en masse peu de jours après la publication du clichés.