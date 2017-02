Après nous avoir régalés avec les péripéties tragi-comiques des quarantenaires de « Boys like us », Patrick Chiha est reparti en Autriche pour un projet complètement différent à mi-chemin entre la fiction et le documentaire. « Brothers of the Night » est, en effet, le portrait d’une bande de roms et de bulgares qui vivent à Vienne de prostitution.

Dans une précédente interview que nous avions faite de lui, le réalisateur présentait ainsi ce projet, alors en tournage :

Ce projet lorgne du côté de Fassbinder, de Jean Genet, de Pasolini. Les garçons que je vais rencontrer sont plutôt jeunes. Ils ont la vingtaine et j’ai envie de savoir ce qu’ils font de cette jeunesse. Il y a des thèmes qui reviennent et qui me préoccupent : comment on s’inscrit dans le temps et dans l’espace. Ces garçons rodent dans la nuit, ils marchent, marchent… et ils essaient de rester jeunes, ils mentent sur leur âge… Ils jouent des rôles que l’on a pu voir dans des films, des images que l’on reproduit et qu’eux-mêmes reproduisent. Tout est mensonge et projections : comment jouer un homo quand on n’est pas homo ? Qu’est-ce qu’un jeune homme sexy pour un client ?

Dans une atmosphère nocturne à la fois onirique et mélancolique, « Brothers of the night » met en scène ces garçons comme s’il s’agissait de fantasmes cinématographiques et les conduit à improviser sur des situations ou des thématiques proches de leur vécu et de leur quotidien. Pour le spectateur, l’expérience est d’autant plus troublante que l’on ne sait jamais ce qui relève du vrai ou du joué, du temps présent et du temps passé. Un jeu de piste qui, paradoxalement, donne encore plus de véracité aux destinées de ces oiseaux de nuit.

Présenté à la Berlinale l’an passé, « Brothers of the night » avait notamment remporté le prix du public lors du cycle « les Teddy à Paris » au Luminor.

Brothers of the night (Brüder der nacht), un film de Patric Chiha

Sortie en salles, le 08 février 2017