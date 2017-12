Le chanteur britannique Sakima fait coup double avec « Daddy » ! Épure electro d’un son qui a marqué la house des années 1992/1995 avec le remix du DJ suédois StoneBridge sur « Show Me Love » de Robin S, son single est tubesque. Mais en plus, et ça a tout pour nous plaire, les paroles et le clip sont résolument gays et hyper hot…

Remarquons que le « daddy » qui rend fiévreux de désir Sakima a la vingtaine – tout est une question d’autorité 🙂 – et est à mettre au pluriel. On en a distingué trois… 🙂 🙂 🙂

I don’t need a lot of love, you’ll see

Cover up my mouth, don’t need to breathe

Put it down on me, take it out on me

Whipping with you, sweating out OT

Baby, I’m falling in love

Will you look at me, put me on your TV

Baby, I’m falling in love

Boy, text me, booty call, call me

Baby, I’m falling in love

Boy, watch me, put me on your TV

Baby, I’m falling in love

So baby, tell me

Will you be my da-a-addy, da-a-addy, daddy?

Da-a-addy, da-a-addy, daddy

Will you be my da-a-addy, da-a-addy, daddy?

Da-a-addy da-a-addy daddy, will you be my…

Keep your focus on my hips and jeans

Supercut, I’ll be your favourite scene

I’m a killing machine, I’m a killing machine

Here’s my list, now read it back to me

Baby, I’m falling in love

Will you look at me, put me on your TV

Baby, I’m falling in love

Boy, text me, booty call, call me

Baby, I’m falling in love

Boy, watch me, put me on your TV

Baby, I’m falling in love

So baby, tell me

Will you be my da-a-addy, da-a-addy, daddy?

Da-a-addy, da-a-addy, daddy

Will you be my da-a-addy, da-a-addy, daddy?

Da-a-addy da-a-addy daddy, will you be my…

Paroles & Musique : Sakima et YLXR