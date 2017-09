Oublions un instant tout ce qui se dit sur la Russie pour ne s’intéresser qu’à l’un de ses natifs les plus emblématiques du X gay actuel : Dato Foland. L’interviewer et le voir quelques heures plus tard en action lors de notre « Opening Night Party », c’est faire face à « l’homme russe » dans ses contradictions les plus fantasmatiques : une musculature lourde toute en agilité, un sexe épais et brutal associé à un sens aigu du beau, un amoureux forcément passionné mais épris de liberté, un lecteur de Dostoïevski avec une formation universitaire de biologiste… On ne sort pas indemne d’une telle rencontre, d’autant que le superbe – et taquin – Hollandais Logan Moore est également de la partie…

Dato, j’aimerais que tu nous confirmes certaines choses qu’on croit déjà savoir de toi. Tu es bien né en Russie.

Dato Foland : Oui. Mais si ma mère est russe, mon père vient de Géorgie. (Avant 1991, la Russie et la Géorgie étaient deux des quinze républiques socialistes soviétiques qui composaient L’URSS. Ndlr)

Tu as débuté dans le porno gay en 2013 chez MenAtPlay.

Dato Foland : Là, tu en sais plus que moi. Mais je pense que c’est ça. (Rires.)

Il y a trois ans tu t’es marié à l’acteur porno espagnol Abraham Al Malek.

Dato Foland : C’est vrai. Je suis toujours marié. Il a arrêté de tourner. Moi je continue.

Dato et son mari avait tourné ensemble avant de se marier… Photos : StagHomme

Tu vis en Espagne, à Madrid.

Dato Foland : Oui, c’est exact.

Quelle était ta vie à l’époque où tu étais le candidat russe de « Mr. Gay World » ?

Dato Foland : Je m’étais vraiment mis à faire de la muscu en salle de sport. À cette époque, à Moscou, il n’y avait pas tant que ça de mecs qui avait un joli visage et un beau corps, alors j’ai participé à un concours photo pour un magazine, ils m’ont mis en couverture et on a pensé à moi pour être « Mr. Gay Russie ». Ensuite j’ai concouru au titre de « Mr. Gay Europe « puis « Mr. Gay World ».

J’ai pu lire que tu étais danseur.

Dato Foland : Non. Je venais directement de la rue. (Rires.) Si, j’ai été danseur, mais ça n’avait rien de professionnel.

Entre ta participation à « Mr. Gay World » et aujourd’hui, la Russie a beaucoup changé par rapport aux gays.

Dato Foland : C’était plus ouvert qu’aujourd’hui, effectivement.

Deux de ses photos de présentation lors de l’élection de Mr Gay World 2010…

Pourquoi as-tu décidé de vivre en Espagne et faire du porno ?

Dato Foland : J’étais amoureux de quelqu’un. Quand on est jeune, ce n’est pas un problème de changer de ville et de pays. Ensuite j’ai rencontré ce garçon qui était acteur porno…

Damien Crosse !

Dato Foland : Oui. Et comme il travaillait au sein d’un studio (StagHomme – Ndlr), j’ai pu voir que c’était facile de faire du porno. Je m’y suis mis et la première scène fut en effet très facile.

Dato avec Damien Crosse qui était très amoureux de lui. Les deux ont tourné plusieurs scènes ensemble… – Photos : StagHomme

Comment décrirais-tu ta relation avec Logan Moore qui est à nos côtés et qui écoute tout ce qu’on se dit. Attention à ta réponse ! (Rires.) Êtes-vous juste des amis, des collègues ou plus ?

Dato Foland : Disons que Logan me connaît très très bien. (Rires.)

Vous avez en effet déjà tourné au moins quatre scènes ensemble.

Dato Foland : Quand j’ai un problème pour tourner avec quelqu’un, je ne dis pas la raison. Mais quand ça se passe bien, c’est comme si j’étais en famille. C’est le cas avec Logan, Dani Robles, Paddy O’Brian. Je tiens d’ailleurs à dire quelque choses d’important : pour rester dans le métier, avoir une beau visage et un beau corps, ça ne suffit pas. Il faut aussi être sympa avec l’équipe de tournage. Et Logan est un mec sympa.

Dato aime travailler avec des mecs sympas comme Logan Moore, Dani Robles et Paddy O’Brian…

Je confirme. Logan a cette flatteuse réputation en France.

Logan Moore : Et pas toi ! (Rires.)

Dato Foland : Tu vas voir ce soir. (Rires.)

Il est vrai que depuis ton histoire avec Damien Crosse, tu as la réputation d’être un briseur de cœurs ! Cette réputation est-elle justifiée ?

Dato Foland : Non. (Rires.)

Logan Moore : Si depuis pas mal de temps il est dans le porno, c’est qu’il est vraiment quelqu’un de sympa.

Est-ce que par sympa, il faut aussi comprendre tout accepter de faire ?

Dato Foland : Non. Et de plus en plus j’essaie d’être moi-même. C’est mon image que je mets en avant. Je précise bien aux studios ce que je veux car je sais que je donnerai le meilleur de moi-même en faisant ce qui me plaît. En fait, je me vois comme un produit. Aux studios de me choisir au mieux de mes capacités.

Quelles sont les bonnes choses que t’a apportées ta carrière porno ?

Dato Foland : En fait rien. J’avais déjà une belle frimousse avant de faire du porno. Elle a toujours été pour moi une porte d’entrée. Si tu es plus beau que les autres et que tu essaies d’avoir un job, tout est plus facile. Mais le porno ne m’a rien donné de plus dans la vie.

Tu y as rencontré des hommes dont tu es tombé amoureux.

Dato Foland : Non. ça ne s’est pas passé comme ça.

OK, tu avais rencontré Damien avant de toi-même faire du porno. Mais qu’en est-il d’Abraham ?

Dato Foland : Même Abraham. On a commencé à se fréquenter avant de tourner ensemble.

Le porno te permet quand même de baiser avec des acteurs canon.

Dato Foland : Pour être honnête, quand un mec est beau et a un job régulier, il n’est généralement pas acteur porno. Ce que je veux dire c’est que je n’ai pas besoin de faire du porno pour rencontrer des mecs qui me plaisent. Trouver l’amour, là je dirais aujourd’hui que c’est plus difficile quand on est acteur porno. Certes, je suis toujours marié, mais ma relation avec Abraham s’est distendue…

Désolé de l’apprendre.

Dato Foland : Oh… Chacun mène sa vie. Quant aux acteurs porno « canon », ils sont parfois plus féminins que des drag queens.

Logan : Pourquoi mêles-tu les acteurs porno aux drag queens ?

Dato Foland : Reconnais que certains ont plus de maquillage qu’elles. (Rires.)

Logan nous a rejoints lors de l’interview et n’a pas manqué d’y mettre son grain de sel 🙂

Faut-il comprendre que tu ne conseillerais pas à ton meilleur ami de faire du porno ?

Dato Foland : Je pourrais seulement lui dire où il faut travailler, avec quel studios. Maintenant, il n’y a pas de mystère. Si on veut travailler pour de grands labels, il faut avoir ces trois conditions : un beau visage, un beau corps et être sympa. Ça na rien avoir avec la taille de la bite. En fait j’ai essayé de conseiller des amis, mais finalement ils n’ont pas fait de porno.

Jusqu’à quand te vois tu continuer ?

Dato Foland : J’ai fixé ma limite à 35 ans.

Tu as 32 ans.

Dato Foland : Oui. Mais peut-être que je continuerais jusqu’à mes 36-37 ans.

Logan Moore : Et pourquoi pas 46 ans ? (Rires.)

Dato Foland : Non, j’ai dit 36. Mais comment vais-je évoluer ? Qui sait ?… Ça pourra aller jusqu’à mes 38 ans. (Rires.)

Est tu versatile ou actif ?

Logan Moore : Dans le privé, il est exclusivement passif. Ne mens pas ! (Rires.)

Dato Foland : Je suis actif. C’est comme ça que je me sens et c’est ce que j’aime vraiment À chaque fois que je travaille avec MenAtPlay ou Men, ils me disent : « Ok, cette fois-ci tu n’es pas le réalisateur. » Et je leur réponds que je le sais en précisant bien que je demeurerai actif. Quand j’étais plus jeune, plus mignonnet, les gens pensaient que j’étais plus passif. Mais maintenant, je ne suis vraiment bien que quand je suis actif, que ce soit sur scène ou dans la vie privée.

D’accord, mais pourquoi avoir été passif pour Boomer Banks ? Il a un sexe énorme !

Dato Foland : Quand on regarde bien la scène, on remarque que je ne suis passif que pendant au maximum deux minutes. Nous sommes plus à échanger des baisers et à nous sucer. Ça ne dure également pas longtemps quand je le pénètre. Pour faire court, car ce serait une longue histoire, cette scène a été pour moi l’une des plus difficiles à tourner.

Versatilité en deux minutes maximum avec Boomer Banks dans Hung Flip Fuckers – Photos : JakeJaxson/CockyBoys

Ton compte Instagram contient beaucoup de photos de fleurs. Les plantes constitue-t-elles un de tes centres d’intérêt, ou ne postes-tu ces photos que pour faire joli ?

Dato Foland : En fait j’ai été paysagiste et j’ai étudié la biologie à l’université. Quand j’étais plus jeune, j’étais fasciné par les plantes. Ça a été un crève-cœur quand j’ai compris que ça n’intéressait pas grand monde et que je n’étais pas assez bon en Russie. Alors j’ai arrêté. Mais cela reste ma passion. J’ai également travaillé pendant presque deux ans dans une réserve naturelle car, on ne le comprend pas toujours, je suis attiré par la vie sauvage. C’est ce que j’ai voulu faire comprendre sur mon Instagram. C’est vraiment moi. C’est mon monde rêvé. Mon Twitter est au contraire essentiellement porno.

Un Instagram esthétique et floral…

D’autres centres d’intérêts ? Séries TV, musique, littérature… ?

Dato Foland : Je ne regarde pas la télé. Ou alors juste Game of Thrones. En musique, j’aime le jazz et le blues. Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Nina Simone, Aretha Franklin. Et je lis beaucoup…

Est-ce un cliché que de penser que les Russes, même ceux faisant partie des classes les plus populaires, ont un niveau élevé d’éducation artistique, littéraire et scientifique ?

Dato Foland : Je ne sais pas où en est aujourd’hui le système éducatif russe, mais la lecture au sein de l’école, de la famille et des bibliothèques était importante. Dostoïevski fait par exemple partie de mes auteurs préférés. « Les Frères Karamazov » est l’un de mes livres de chevet. Culturellement, il y a avec la France une longue histoire avec la Russie. Cette relation privilégiée se manifeste encore aujourd’hui, notamment dans la musique populaire, via Edith Piaf, Mireille Mathieu, Patricia Kaas, Mylène Farmer et Lara Fabian. Elles ont beaucoup de succès en Russie.

Ton acteur porno préféré, en plus de Logan ?

Dato Foland : François Sagat !

Lors de l’Opening Night Party, Dato et François ont été très heureux de se revoir…

Tu le dis avec un tel enthousiasme. Vous avez tourné ensemble à Berlin il y a deux mois. Comme quoi travailler dans le porno a quand même quelques avantages. (Rires.)

Dato Foland : Là, c’était différent ! (Rires.) François, les autres acteurs, Bruce LaBruce, le scénario… Tout était spécial sur ce tournage ! C’est comme s’il s’agissait d’un vrai film. Les membres de l’équipe technique étaient si nombreux… Je suis très curieux de voir le résultat.

Nous aussi. Comme on est aussi très curieux de voir ce que toi et Logan allez offrir à l' »Opening Night Party ». À ce soir !!!



Et nous n’avons pas été déçus. Bestial à souhait, tout en complicité vicelarde avec Logan, Dato s’est enfoncé à fond dans Colton Grey. Le joli Américain n’a pas manqué d’être stupéfait par l’emprise des deux Européens sur son cul… Photos : Thom

