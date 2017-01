Jeune, beau et versatile dans ses scènes tournées jusqu’en 2007, Logan fut avec Dawson et Lucas l’un des premiers modèles emblématiques du label américain Corbin Fisher. Il est décédé il y a trois semaines après être demeuré pendant 9 ans dans un état végétatif. MenOfPorn précise que Corbin Fisher a gracieusement contribué aux frais médicaux tout en déréférençant son nom du site par respect pour la famille. Le blog américain spécialisé X gay reproduit en outre l’extrait d’un article du site d’informations SeattlePi daté de 2010. On y apprend que le jeune homme s’était fait littéralement fracasser le crâne le 9 novembre 2007 par un groupe de trois hommes et trois femmes. L’une d’elles affirmera qu’ils avaient voulu la venger parce que Logan l’aurait violée quelques heures plus tôt.

Logan (10 janvier 1985 – 5 décembre 2016) / Photos : Corbin Fisher