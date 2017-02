Str8UpGayPorn nous a appris hier le décès – pour une raison non communiquée – de la super porn star Max Schutler. Le bel Argentin n’avait que 35 ans. De son vrai nom Jorge Schmeda, il avait défrayé la chronique en 2008 en étant destitué de son titre de « Mr Gay Argentine » : les organisateurs n’avaient pas apprécié d’apprendre qu’il faisait du porno. Le porno, il s’y était donné à fond de 2005 à 2011, travaillant pour de gros studios américains et européens. Son aura, ses contacts et l’attractivité de l’Argentine avaient même facilité des tournages de réalisateurs américains sur sa terre natale. En 2015 il fit un bref come-back.

Max Schutler dans Grunts (2007), le blockbuster militaro-porno de Raging Stallion, dans Boys of Buenos Aires (2008), une production US de JetSetMen sur le sol argentin, dans Bunker, un film tourné en 2011 à Berlin par Cazzo Film et en toute intimité et tout sourire en 2015, année de son bref come-back.

Un compte Facebook est dédié à sa mémoire. Jordan Fox, qui a tourné dans un même film, Inside Israël, mais pas dans les mêmes scènes, compte parmi les porn stars qui témoignent de leur émotion : « C’est tellement triste de mourir si jeune et si beau ! RIP, tes amis et tes fans ne t’oublieront jamais. »

François Sagat, qui l’a eu pour partenaire en 2008 dans Double Standard, une production TitanMen, a tweeté un RIP.

Mais le témoignage le plus bouleversant émane de Cristián Mohaded, un jeune et bel Argentin qui est une référence dans le monde du design industriel et de la décoration : «Jorge tu m’as appris à vivre, tu m’as réveillé, tu as mis du piment dans ma vie, c’est comme ça que je me souviens de toi, comme de quelqu’un qui avait une énergie renversante, qui allait à la conquête de ce que tu voulais, qui allait de l’avant, sans hésitation, qui prenait des risques. Tu étais unique. Et ta lumière brillait toujours là où tu étais. Partout dans le monde il y avait quelqu’un qui te reconnaissait. Tu es mon frère d’âme. Je t’aime… »

Jorge Schmeda / Max Schutler (10 décembre 1981 – Février 2017)