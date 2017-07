Hier soir avait lieu à la Maison des Métallos de Paris, la première cérémonie des Out d’Or. Organisé par l’AJL (l’Association des Journalistes LGBT) et présenté par Marie Labory et Shirley Shirley Souagnon, cet événement festif et militant sur le modèle des GLAAD Awards aux Etats-Unis, a récompensé « les médias, personnalités et initiatives qui accroissent la visibilité des thématiques LGBTQI — lesbiennes, gays, bi-e-s, trans, queer et intersexes —, contribuent à la lutte contre l’homophobie, et changent le regard de la société sur les communautés LGBTQI, dans leur diversité ». De nombreuses personnalités étaient présentes comme Claire Chazal, Christophe Beaugrand, Roseline Bachelot, Bambi ou encore Christophe Martet. La cérémonie – retransmise en direct sur le Facebook de France Info – a été, de l’avis de tous, une grande réussite et on salue le travail (et la pugnacité) de toute l’équipe qui a permis sa réalisation.

Voici la liste des lauréats de la première édition des « Out d’Or » :

Personnalité de l’année : Adrian de la Vega, Youtuber trans que l’on a pu voir en couverture du premier numéro de « Têtu » nouvelle formule. Ce prix a été décerné par les internautes

Création artistique : « 120 Battements par minute », le film de Robin Campillo. Ex-aequo avec « Ouvrir la voix, être noire dans un monde blanc », le film d’Amandine Gay



Le coup de gueule : Leïla Slimani qui avait condamné les lois marocaines visant l’homosexualité sur le plateau de « C à vous »

Personnalité politique : Chaynesse Khirouni qui s’est fortement engagée pour la loi sur le changement d’état civil des personnes trans

Presse étrangère : Novaya Gazeta pour son article révélant les persécutions dont sont victimes les homosexuels en Tchétchénie

Rédaction engagée : L’Union-L’Ardennais qui avait publié, lors de la campagne de prévention contre le Sida affichée en décembre dernier, un mur de la honte avec tous les commentaires homophobes reçus par la rédaction

Reportage : « La double Peine des migrants homosexuels », reportage de Blaise Gauquelin publié en octobre 2016 dans « Le Monde »

Entreprise : « Super U », pour sa campagne détournant les stéréotypes de genre que l’on voit habituellement dans les catalogues de jouets

Meilleur documentaire TV : « Devenir il ou elle », de Lorène Debaisieux et Lise Barnéoud

Crédits photos : Twitter

