Chéries Chéris, le festival du film LGBT & +++ de Paris, vous attend du 14 au 21 novembre 2017 au MK2 Quai de Loire et MK 2 Beaubourg. Prolongeant le succès de « 120 battements par minute », cette 23ème édition rendra notamment hommage à Act Up et à ses membres fondateurs à travers une programmation spéciale et des rencontres-débats. Et ne manquez pas la séance PinkX autour du fondateur de Falcon Studios !



En ouverture, vous pourrez découvrir « Seule la terre »- que beaucoup présentent comme le « Brockeback Mountain » anglais – et en clôture « Marvin », le nouveau film de Anne Fontaine dont le pitch rappelle « En finir avec Eddy Bellegueule ».

Parmi les temps forts de cette édition, l’équipe de PinkTV vous attend le vendredi 17 octobre à 19h10 pour une séance spéciale autour du documentaire « Seed Money » qui revient sur l’histoire de Chuck Holmes, le fondateur de Falcon Studios. La soirée se poursuivra ensuite à 21h avec une sélection des meilleurs courts métrages de Noël Alejandro.

On attend aussi avec impatience de découvrir « The Misandrists » , le nouveau film de Bruce LaBruce qui retrouve son inspiration punk ; « Beach Rats », drame adolescent dans la veine des films de Larry Clark ; ou encore « Call me by your name », film remarqué à Sundance et à Berlin sur la romance entre un professeur américain et un étudiant italien.

Enfin, deux événements très « camp » à ne pas rater : une soirée « pyjama party » avec la projection de clips pop et du film « Lolita malgré moi » (qui va bientôt être adapté en comédie musicale) et aussi une séance « RuPaul Drag Race » où vous pourrez voir sur grand écran trois épisodes de cette télé-réalité devenue culte.

Pour voir toute la programmation, cliquez ici

Et voici un premier aperçu en images avec le teaser :