La nouvelle édition du « What The Fuck ? Fest*** ! » aura lieu le 1er juillet 2017 au Cirque Électrique de Paris en partenariat avec PinkX. Et on vous propose de découvrir la bande annonce qui vient tout juste de sortir. Elle est réalisée par Amaury Grisel et Franckie Vega :

Festival queer et sexuel (dans l’esprit de ce qui peut se faire à Berlin avec le Porn Film Fest), le WTFF ! vous réserve une journée riche en événements : un atelier bondage, des projections de courts métrages post-porn, des rencontres, des performances questionnant les genres ou encore les rôles dans les rapports BDSM, sans oublier un concert des Dykes Sbires suivi d’un DJ Set.

Pour un aperçu plus complet de la programmation, vous pouvez aller sur la page Facebook du festival.