L’éveil du désir homoérotique n’a pas besoin de nudité. Un homme recouvert de la tête aux pieds peut être extrêmement désirable. Tel est l’effet produit par Alberto Jiménez, le chanteur du groupe ibérique Miss Caffeina dont le dernier clip en date, « Detroit », nous le montre en astronaute. Le peu qu’on voit de lui, ses yeux, ses lèvres, son nez, sa fragilité, et ce qu’on entend, une langue espagnole mélodieuse et poétique sur une pop aux accents rock frôlant le sublime, tout cela donne envie de le protéger, de le dévêtir et de l’avoir tout contre soi, peau contre peau…

Réalisateur : Alberto Van Stokkum

Bienvenidos al futuro

Que mandamos al infierno

La noche eterna envuelve la ciudad

Contente, explota

¿Ves las estrellas alrededor?

Rojas, azules y blancas

Otra esperanza ciega y fugaz

Que se pierde

Con la luz de cada amanecer

Con la voz que guía al mundo

Hay un dolor animal

Que no se puede ver ni tocar

Y acercarse es peligroso

En una ciudad de cristal

Que no se puede ver ni tocar

Y soñar es peligroso

Las ventanas nos vigilan

Con ojos llenos de silencio

Todo es libre excepto tú y yo

Ahora que las calles son venas abiertas

Pura sinergia sintética

Otra mentira quieta y letal

Que te envuelve

Con la luz de cada amanecer

Con la voz que guía al mundo

Hay un dolor animal

Que no se puede ver ni tocar

Y acercarse es peligroso

En una ciudad de cristal

Que no se puede ver ni tocar

Y soñar es peligroso

En una ciudad, en una ciudad de cristal…

Paroles & Musique : Miss Caffeina