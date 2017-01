L’information sortie le 3 janvier sur le site ProjectQAtlanta fait le buzz tant elle est tragique et ironique. De son vrai nom Jared Louis Velazquez (31 ans), l’acteur porno Tyce Jax a en apparence tout de l’homme parfait : il beau, grand, athlétique, sensuel, versatile et monté 24 cm épais ! Malheureusement, c’est un violent avec ses mecs. Le dernier en date, Bobby Hamill, a une nouvelle fois fait les frais de sa brutalité. La raison ? Aux dires de Hamill, il regardait du porno sur son iPad et Jax ne l’a pas du tout supporté…

Personnalité des nuits gays d’Atlanta, Hamill avait déjà été battu par son boyfriend porn star le 9 novembre 2015, ce qui avait valu à la brute un passage en prison. PinkX s’en était fait l’écho ici. Ce qu’on vient d’apprendre, c’est que Jax avait évité une peine d’emprisonnement en étant placé sous controle judiciaire et que lui et Hamill s’étaient remis ensemble. L’amour rend vraiment aveugle !!! 🙁

Mis en prison le 25 novembre 2016 pour avoir battu son boyfriend « parce qu’il regardait du porno sur son iPad« , puis libéré en attente d’un jugement avec interdiction de l’approcher, Jax est un multirécidiviste en matière de violence domestique. Avant Hamill, il s’en est pris à d’autres. La justice sera moins clémente. Il risque cette fois-ci 20 ans d’emprisonnement.

La beauté et une très grosse bite ne peuvent pas tout excuser… Photos : NextDoorEbony, Mark Henderson et Raging Stallion Studios