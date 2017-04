Alors que la Gay Pride se profile dans quelques semaines, Gran Canaria prépare déjà un autre événement gay incontournable : le Dunas Festival ! Créé en 2007, ce rendez-vous estival (et francophone) est attendu par tous ceux qui aiment le soleil, la fête et les excursions. Cette année, il aura lieu du 10 au 15 août toujours en partenariat avec PinkX. Avec deux invités de choix : les porn stars Antonio Miracle et Stephan Raw

Soirées festives au Jumbo (le centre commercial gay de Gran Canaria), pool parties, visites des trésors de l’île ou sortie VIP en catamaran (avec buffet et open bar), la onzième édition du Dunas Festival met une nouvelle fois le paquet pour vous offrir six jours placés sous le signe du « sea, sex and fun ».

Les tous jeunes mariés Antonio Miracle et Stephen Raw vous attendront notamment le dimanche au complexe Tropical Caliente pour une après-midi DJ suivie d’un show hot qui risque fort de rester dans les annales ! Et pour ceux qui voudront passer à la pratique, le Dunas Festival a tout prévu avec trois soirées sexe dans les cruising bars les plus chauds de Playa del Ingles.

Parmi les nouveautés de l’édition, le safari en chameau dans la vallées des mille palmiers ( l’une des plus belles palmeraies du Sud de l’île) agrémenté par un barbecue canarien en plein air, s’annonce déjà mémorable.

Un pass VIP à 120€ est déjà disponible en ligne ! Il vous donnera accès aux principales activités du Dunas Festival, des entrées prioritaires, des verres gratuits et plein d’autres surprises. Pensez aussi à réserver dès à présent votre vol ! Un partenariat a été fait avec la compagnie Ibéria qui vous donne une réduction de 10 % grâce au code DUNASFESTIVAL

Toutes les infos : cliquez ici !