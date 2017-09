Une comédie romantique en mode amour et amitié, un thriller sexy et le Xavier Dolan des pays de l’Est : découvrez les dernières nouveautés DVD chez Optimale, en partenariat avec pinktv.fr

4 Days



Derek et Mark sont étudiants et amis, mais tandis que Derek enchaine les conquêtes féminines, Mark préfère se concentrer sur leur amitié fusionnelle. La raison serait-elle qu’il est secrètement amoureux de Derek ? Plus le temps passe, plus les sentiments se précisent. Quand Derek commence à comprendre, c’est la confusion dans son esprit. Il va maintenant devoir confronter ses sentiments. Ce qui a commencé comme de l’amitié entre deux garçons se transformera-t-il en une véritable histoire d’amour ?

L’Été mystérieux

Antek Liebmann fuit l’Allemagne suite à un mystérieux incident qui le dévaste. Il s’installe dans une maison du Nord de la France où il espère faire le point seul, se couper du monde et idéalement prendre un nouveau départ. Mais c’était sans compter sur les habitants de la petite bourgade où il prend ses quartiers. Sa gentille voisine Geneviève le colle, un jeune et joli barbu vient titiller son désir… Si petit à petit s’opère un retour à la normale le temps de journées ensoleillées, quand surgit la nuit Antek est rongé par l’insomnie et la panique. Il accumule alors les déambulations dans les bois, théâtre macabre où ont lieu depuis quelques temps d’inquiétants assassinats…

L’Échappée amoureuse

Romas est un jeune réalisateur riche et talentueux vivant à Vilnius avec son petit ami mexicain Carlos. Il voit arriver chez lui à l’improviste Indre, son actrice fétiche qui vient d’assassiner sa propre mère pour une sombre histoire d’argent. Romas se met en tête de planifier sa fuite, et le trio prend la route dans l’idée de traverser l’Europe. Chemin faisant, Romas commence le tournage d’un film expérimental avec son téléphone. Mais tandis que les évènements prennent une tournure inattendue, leurs secrets, souvenirs et émotions agitent le voyage bien plus que dans aucun film que Roman aurait pu imaginer.

