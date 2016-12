PinkTV.FR et les éditions L’Harmattan vous offrent 5 DVD collector du film « Le Chanteur » de Rémi Lange. Pour tenter votre chance, remplissez le formulaire ci-dessous.

Première incursion de Rémi Lange dans la comédie musicale, « Le Chanteur » est inspiré de la vie de Thomas Polly, artiste au look androgyne, qui part tenter sa chance à Paris. Cette édition collector propose de nombreux bonus : interviews, scènes coupées, concert de Thomas Polly à Lyon et aussi un lien vers la version longue du film(pour plus d’infos et acheter le dvd, cliquez ici).A noter que « Les Yeux brouillés », le journal intime que Rémi Lange a tourné juste après « Omelette », ressort aussi en DVD chez l’Harmattan.

Voici l’interview que nous avions faite de Rémi Lange au moment de la sortie en salles du « Chanteur » :