Présentés cette année au Festival Chéries Chéris, « Sur les traces de ma mère », « Tu m’as tellement manqué » et « Like Cattle towards glow » sortent en DVD chez Optimale. A cette occasion, nous vous faisons gagner 3 DVD de chaque film. Pour tenter votre chance, remplissez le formulaire ci-dessous

Sur les traces de ma mère

Un film de Ian HANSEN. Avec André SCHNEIDER, Thomas LAROPPE, Alexandre VALLÈS, Andreas ADAM, Hubert BURCZEC, Marisa MELL

Anam Wagner, un écrivain vivant à Bruxelles, part en déplacement à Berlin, sa ville natale, pour promouvoir son nouveau roman « Girl Asleep ». C’est aussi l’occasion pour lui de renouer avec sa famille dans le but de se réconcilier. Lors de son séjour, il croise deux anciens amants et surtout il rencontre Luc, un bel et mystérieux inconnu dont il tombe vite amoureux. Mais son passé mouvementé l’empêche de vraiment s’impliquer dans cette nouvelle relation. Anam doit tout d’abord retrouver ses racines, se réconcilier avec son passé et particulièrement avec sa mère, une actrice de série-B qu’il n’a pas vu depuis des années. Plus d’infos

Tu m’as tellement manqué

Un film de Kerstin Karlhuber. Avec Michael Grant, Josh Green, Tom Wopat…

James, à peine majeur, a déjà vécu l’enfer. Après une longue thérapie de conversion pour devenir hétérosexuel, il décide de regagner la ferme familiale. Mais malgré ses nouvelles résolutions et les attentes d’un père peu chaleureux, les sentiments qu’il éprouve à l’égard de Charlie seront plus forts que tout. « Tu m’as tellement manqué » pose avec délicatesse la question brutale de la «guérison» des jeunes LGBT, et des méthodes employées dans ce but. Plus d’infos.

Like Cattle towards glow

Un film de Dennis Cooper et Zac Farley. Avec Nicolas Hau, Gabriel Norman, E.D. Yang, Joris Monnier, Jimmy P.

À travers cinq récits en apparence déconnectés, les pensées, désirs et fantasmes de 13 jeunes. Un garçon se prostitue en faisant le mort pour un jeune client traumatisé par la disparition récente d’un ami. Le chanteur d’un groupe de punk, charismatique et désirable, se fait agressé sexuellement par un fan. En attendant un train, un jeune homme sous acide vit une parenthèse sexuelle avec un garçon dépressif persuadé de mourir dans très peu de temps. Deux marginaux coupés du monde et se prenant pour des loups garous sont troublés par une proie qui les excite. Une fille épie les mouvements d’un beau mec à l’aide d’un drone et de caméras de surveillance.

Bénéficiant de Christophe Honoré comme producteur associé et de Jürgen Brüning, producteur de nombreux films de Bruce LaBruce, Like Cattle Towards Glow (dont nous vous avions déjà parlé lors de sa projection au Porn Film Fest) est co-réalisé par l’écrivain américain Dennis Cooper et l’artiste franco-américain Zac Farley. Ensemble, ils signent un film aussi fascinant que dérangeant, une odyssée charnelle intime et complexe. Plus d’infos.