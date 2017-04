Falcon Studios et Chi Chi LaRue créent l’événement cette année avec la sortie le 5 mai de « Earthbound : Heaven To Hell 2 ». 12 ans après la sortie de « Heaven To Hell » qui fut l’un des plus gros hits du label américain et de la réalisatrice drag-queen, voici la suite annoncée par un site qui lui est dédié, des photos et illustrations alléchantes et ce premier teaser soft…

Il y avait déjà du beau monde dans Heaven To Hell : Brad Patton, Dean Monroe, Erik Rhodes, Matthew Rush, Kane O’Farrell, Roman Heart, Josh Weston, Colby Taylor et Joe Sport…

À la joie de retrouver dans Earthbound : Heaven To Hell 2 Dean Monroe et Brad Patton qui font leur comeback, s’ajoute ce casting à tomber : Brent Corrigan, Skyy Knox, Andrew Stark, Johnny V, JJ Knight, Sean Zevran, Blake Riley – qui fait aussi sont grand retour ! -, Andre Donovan, Trelino, Arad, Gabriel Alonzo et Armond Rizzo…

Qui ne rêverait de se damner pour vivre éternellement avec des démons aussi séduisants et bons baiseurs ? 🙂 – Illustrations : John Hall