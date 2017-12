Envie de retrouver des films musicaux qui ont marqué toutes les générations. Chez Ecran pop tous les films sont projetés au grand Rex en version karaoké. Toutes les chansons sont sous-titrés pour que tous puissent se donner à fond pendant le film.

Depuis Septembre sont organisés au grand Rex des diffusions de films iconiques qui ont toutes affichés COMPLET! Les séances se séparent en plusieurs parties, une partie de chauffe qui vous permettra directement dans l’ambiance du film. Liveshow, jeux et défis sont au rendez-vous pour un maximum de fun et surtout gagner un maximum de cadeaux. Après cet échauffement retrouvez votre film pour vivre un moment drôle, interactif et ouvert à tous.

A partir du 11 janvier retrouvez au grand Rex MamaMia, ce film sortie en 2008 avait fait à l’époque plus 1 500 000 entrées. Pour revivre tous les plus gros tubes d’ABBA avec un casting des plus alléchants (Bonjour Pierce Brosman et Dominic Cooper), ce film a tout pour vous faire passer une soirée plus que MÉ-MO-RABLE!!!

Séance MamaMia

Jeudi 11 janvier 20:30 au Grand Rex

Vendredi 9 Février 20:30 au Grand Rex

lien vers la billetterie ici

A partir du 9 mars, retrouvez le grand classique français Les demoiselles de Rochefort. Êtes-vous prêts à chanter sur la chanson des jumelles, attendre et chercher votre idéal avec la chanson de Maxence. Que vous soyez un grand connaisseur ou un néophyte, filez-vite prendre vos places pour cet événement qui s’annonce déjà comme exceptionnel.

Séance Les demoiselles de Rochefort

Vendredi 9 mars 2018 20:30 au Grand Rex

Lien vers la billetterie ici