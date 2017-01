À l’occasion de son live show qui a eu lieu dans la nuit du 14 janvier au « Flex Spas Cleveland », Eddy Ceetee s’est prêté au jeu d’une vidéo promotionnelle sexy. Sur le titre « Never Give Up » de Sia, le TitanMan d’origine libanaise déambule en petite tenue, même sur le toit-terrasse du plus grand sauna gay de la métropole du Midwest. Musclé, barbu et velu, il ne craint pas le froid hivernal !!!