Alors que des témoignages déchirants continuent d’affluer sur l’attentat de Barcelone, un de ces témoins n’est autre que l’acteur porno gay argentin Emir Boscatto (35 ans). Il était dans la capitale catalane à l’occasion du « Festival Circuit », l’une des plus grandes manifestations LGBT au monde qui fêtait ses 10 ans. Comme le rapporte Contexto, tout n’était pour Boscatto que joie quand l’horreur a frappé ce jeudi 17 août…

J’étais dans un hôtel situé dans la rue Pelayo d’où est venue cette fourgonnette blanche. Je suis sorti pour aller manger et quand je suis arrivé au restaurant j’ai vu passer ce véhicule et soudain il y a eu les cris. Les gens couraient de tous côtés. J’étais à 50 mètres, ça hurlait et on entendait beaucoup de coups de feu. J’ai été pris de panique, je me sentais perdu. C’était désespérant. Après quelques minutes, je suis revenu à mon hôtel et on ne m’a pas laissé entrer. Là, j’ai commencé à entendre des détonations. Je ne savais pas quoi faire. C’était horrible. Heureusement, je n’étais pas sur la place, mais j’étais là, comme un aveugle totalement perdu, sans savoir comment réagir. Je jure que quand je voyais tout cela se passer dans d’autre pays, je pensais juste que c’était une sottise. Maintenant je sais que c’est le plus grand affront fait au monde. Emir Boscatto

Avant de se lancer dans le porno en 2015, Boscatto était déjà célèbre dans son pays en participant en 2011 à Gran Hermano, le Loft Story argentin. Il était alors blond, chevelu et utilisait son vrai prénom d’Emiliano – Photos : Gran Hermano et Raging Stallion

Notons qu’en signe de solidarité et de respect vis-à-vis des victimes de l’attentat, le Festival Circuit a fait une pause d’une journée dans ses festivités.

Today is not a day for dancing. In a show of respect and solidarity with the victims, and condemnation for the events on Las Ramblas, the p… pic.twitter.com/XvhC7G8A0u

— Circuit Festival (@CircuitFestBCN) 17 août 2017