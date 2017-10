La loi est la loi. L’enfreindre, s’est risquer d’être poursuivi et sanctionné durement. Mais dès l’antiquité, le mythe grec d’Antigone a sensibilisé les citoyens sur le caractère profondément injuste de règles juridiques en vigueur. Il n’est toutefois pas si fréquent qu’un juge qui décide de la sanction l’admette publiquement. C’est ce qu’a pourtant fait en août dernier la juge Margo K. Brodie. Au tribunal où elle siège à New York, elle a condamné à une peine de six mois d’emprisonnement Jeffrey Hurant, le PDG du célèbre site d’escorting gay Rentboy qui avait été fermé il y a deux ans après une spectaculaire descente de police. Mais elle n’a pas suivi les recommandations du ministère public qui réclamait une peine de prison de 15 à 21 mois. Elle a en plus tenu ces propos : « Si Monsieur Hurant a contrevenu à la loi (en l’espèce faire la promotion de la prostitution – NDLR), il n’en a pas moins fait énormément de bien pour la communauté LGBT. » L’affaire trouve son épilogue avec l’incarcération effective du « bienfaiteur » le 16 octobre dernier. Il devrait sortir vers le 16 avril 2018.

La juge Margo K. Brodie a été à l’écoute du fondateur de Rentboy. Né il y a 52 ans dans le Queens et élevé dans le New Jersey, Jeffrey Hurant nourrissait le désir de faire sortir la prostitution masculine des heures glauques du New York des années 1980 et 1990 . Il voulait que tous ces hommes, jeunes pour la plupart, échappent à la violence des proxénètes, au harcèlement de la police, ainsi qu’aux viols et agressions sexuelles. Il a aussi raconté combien les escorts et les clients l’avaient souvent remercié pour avoir contribuer à leur apporter un service qui promouvait la sécurité, l’autodétermination et l’estime de soi chez des personnes stigmatisées.

Rocco Steele et Jeffrey Hurant en mars 2015 lors des Hookies, grande fête sponsorisée par Rentboy qui célèbrait une fois par an à New York les meilleurs escorts. Le daddy TTBM y avait été élu Mr. New York, Meilleure Bite et Mr. Escort International !

Notons qu’il a existé et existe toujours plein de sites d’escorts où certaines des porn stars les plus connues continuent de proposer leurs services, notamment à New York.