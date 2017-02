Dans son nouveau numéro, avec Tom « super bien foutu » Daley en couverture, le magazine gay britannique Attitude publie une enquête menée auprès de 5 000 de ses lecteurs. À la question : « Êtes-vous satisfait de votre corps ? », 59% répondent par la négative.

Voici plus précisément les résultats :

– 49% en sont « malheureux »,

– 10% en sont « très malheureux »

– 23% en sont « heureux »

– 17 % disent « ne rien ressentir de particulier d’un côté ou de l’autre »

– 1% sont « très heureux » de leur physique

De plus, 84 % des gays disent subir une forte pression sociale sur leur physique.

Interviewé sur l’image qu’il renvoie, Tom Daley explique pourquoi on ne devrait pas se comparer à lui sur ce point :

Je m’entraîne six heures par jour. Ce n’est pas comme s’il s’agissait juste d’aller à la gym pendant 20 minutes ou une heure par semaine.

Ma vie se focalise sur l’objectif d’avoir la forme physique qui me permette de faire tous mes plongeons le mieux possible. Je ne voudrais surtout pas qu’on se sente mal à cause de moi. Je sais que si quelqu’un d’autre suivait une formation de six heures par jour, six jours par semaine, il obtiendrait le même résultat…