Quel professionnalisme ! Après avoir collecté sur plusieurs pays différentes données relatives à la taille des pénis en érection, la chercheuse Sujatha Gundersen les a intégrées au logiciel TargetMap pour dresser une carte du monde sur la question. Le résultat est visuellement saisissant ! Les hommes les mieux montés sont incontestablement originaires de pays d’Afrique noir, les Congolais de la RDC, les Gabonais et les Équatoguinéens constituant le top 3 ! Quant à ceux qui ont la plus grosse bite en Europe, il s’agit des Hollandais, des Norvégiens, des Suédois et des Italiens…

Postée dès décembre 2015, cette carte avait eu un large écho en août 2016 dans les médias russes. Et depuis que le tabloïd britannique The Sun a repris l’information cette semaine, la carte fait le buzz en Occident. Notons toutefois que dans une autre étude, les Français affichent 16 cm, et non pas 14,50 cm comme ici !

Faut-il prendre tous ces chiffres au sérieux ? Poser la question, c’est déjà émettre un doute. Quant à l’utilisation qu’on peut en faire, hum… 🙂 🙂

Voici plus précisément la taille moyenne des bites en érection selon les pays et les codes couleurs de la carte :