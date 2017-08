Initiée en 1976, la journée internationale des gauchers a lieu chaque 13 août. Une occasion de lister les inconvénients et avantages de ceux qui constituent 13 % de l’humanité. L’un de ces avantages a attiré notre attention : d’après une étude réalisée en 2014 par Lelo, une marque suédoise de sex-toys, les gauchers sont 71% à être sexuellement plus satisfaits que les droitiers.



Sur un panel de 10 000 personnes, 86 % des gauchers affirment qu’ils sont « extrêmement satisfaits sexuellement » alors que les droitiers ne sont que 15%. Trois hypothèses sont avancées pour expliquer cette grande différence :

1 – Beaucoup plus que les droitiers, les gauchers seraient adeptes de la vantardise.

Bof. Pas très convainquant comme explication.

2 – Pour éprouver du plaisir, les gauchers utiliseraient la partie droite du cerveau qui est le siège de la créativité, de l’imagination et des émotions. Les droitiers utiliseraient la partie gauche qui est logique et cartésienne.

Pourquoi pas ? Ça fait scientifique.

3 – Comme les gauchers sont forcés de trouver des solutions pour vivre dans un monde où la norme est d’être droitier, ils développeraient une plus grande ingéniosité, ce qui se traduirait aussi dans l’acte sexuel.

Cette hypothèse est des plus séduisantes car elle laisse entendre que les gauchers sont des amants imaginatifs et que tout un chacun peut en profiter ! Hum… La chasse aux gauchers est ouverte… 🙂