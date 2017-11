Devenir un meilleur amant en quelques semaines. Attirer davantage de mecs en moins de 40 jours. Parler couramment une langue étrangère en trois mois. Et, plus généralement, démultiplier ses capacités relationnelles et créatives en peu de temps… Tout cela est possible et c’est très simple : il suffit de cesser de se masturber ! 🙁 C’est que nous affirme la communauté « NoFap » qui se chiffre à plus de 200 000 « Fapstronauts » comme ils aiment se surnommer.

En refusant de se branler et en limitant le nombre de leurs relations sexuelles, ces « Fapstronauts » proclament qu’ils sont non seulement en pleine possession de leur sexualité mais qu’ils acquièrent des « super-pouvoirs » qui en font des hommes qui, physiquement et intellectuellement, se dressent au dessus de la masse. GayStarNews a donné la parole à quatre d’entre eux, quatre gays. Leur radicalité est édifiante :

À partir du moment où j’ai arrêté les applis de dragues, je me suis senti bien mieux. Et j’ai décidé qu’à chaque fois que j’avais envie de me branler je me mettrais à étudier l’espagnol. Aujourd’hui je parle presque couramment cette langue.

Alex (32 ans – Ne se masturbe plus depuis 95 jours). Auparavant je pensais que la méditation était une fausse spiritualité, mais désormais je la pratique quotidiennement. Je possède aujourd’hui douze livres de développement personnel et je prends régulièrement des douches froides.

Jack (40 ans – N’éjacule plus depuis trois ans !) La cage à chasteté donne tellement envie d’être en mode soumission. Quand je la porte, le sexe est plus facile, surtout si on ne s’est pas branlé pendant quelques semaines. Mon chéri adore.

Chris (29 ans – Seul son chéri à la clé de sa cage à bite) Cela m’a aidé à me concentrer et à me donner plus d’énergie. Je reconnais également que cela me rend plus séduisant.

Brian (26 ans – 40 jours est son record d’abstinence)

Initiée en 2011 par Alexander Rhodes, un ex-addict au porno, la communauté « NoFap » ne peut ignorer une étude publiée l’année dernière par European Urology qui a fait grand bruit : éjaculer fréquemment limiterait les risques de développer un cancer de la prostate. Ou dit autrement, se branler est tout indiqué pour se maintenir en bonne santé. Vive le porno !!! 🙂