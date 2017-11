Ce week-end sur PinkX et pendant toute la semaine sur la live TV de PinkX.EU : Un professeur d’université et des artistes peintres hyper sensuels, des touristes pleins de désirs sur les terres tel-aviviennes et des étudiants européens qui jouissent à fond du programme Erasmus !

Vendredi 10 novembre à partir de minuit : « Of Boys And Men » (Lucas Kazan)

Les artistes et autre intellectuels ne sont pas que des cerveaux. Ce sont aussi potentiellement de belles bites ! Quatre duos dont l’un consiste en des anulingus et fellations.

Le pinkplus : Une musique douce et une approche très esthétique de la sexualité, Ettore Tosi filme les garçons comme personne. Le comeback du superbe Pietro Cattani 13 ans après avoir cessé de tourner.

Le professeur Pietro Cattani est en pleine lecture quand l’étudiant Robbie Rojo arrive. Robbie fantasme sur le prof à la blanche crinière. La réciproque est vraie… – Photos : Of Boys And Men / Lucas Kazan

Rêve ou réalité ? Le peintre Alex Magnum fantasme sur son modèle Fabio… – Photos : Of Boys And Men / Lucas Kazan

Ariel Vanean, beau mec barbu, a le coup de foudre pour Ken Summers, minet à la peau couleur de miel. Celui-ci n’est pas insensible à la virilité d’Ariel… – Photos : Of Boys And Men / Lucas Kazan

Robbie Rojo a très envie de se faire sauter. Le peintre Alex Magnun pour qui il pose sera l’amant parfait… – Photos : Of Boys And Men / Lucas Kazan

Samedi 11 novembre à partir de minuit : « Kiss And Tel Aviv » (NakedSword)

Bons baisers de Tel Aviv ! Mr Pam la réalisatrice du label NakedSword a emmené une très belle brochette d’acteurs pour s’éclater dans la célèbre station balnéaire israélienne Tel Aviv. Trois duos et un trio.

Le pinkplus : Des extérieurs, un dépaysement, de beaux voire très beaux mecs et la double pénétration d’Ashley Ryder ! Les bites « King Kong size » de Rocco Steele et Kayden Gray s’enfoncent en lui avec une facilité stupéfiante !

Ryan Rose et Kayden Gray bronzent une plage près de Tel Aviv. Le soleil tanne la peau mais réchauffe les corps et l’envie de baiser. Les deux hommes retirent leur maillot de bain, Kayden offre au gourmand Ryan sa belle bite made in Poland… – Photos : Kiss And Tel Aviv / NakedSword

Ken Rodeo et Josh Milk se baladent en amoureux dans Tel Aviv puis rentrent chez eux pour une partie de jambes en l’air sur la terrasse… – Photos : Kiss And Tel Aviv / NakedSword

En mode touriste, les deux amants Massimo Piano et Klein Kerr s’embrassent, se caressent et ont un furieuse envie de baiser. Sur le balcon, ils vont mettre leur corps à l’unisson ! – Photos : Kiss And Tel Aviv / NakedSword

En vacances, le Britannique Ashley Ryder rencontre à l’aube Kayden Gray et Rocco Steele. Leur réputation en tant qu’actifs TTBM n’est plus faire ni celle de super passif d’Ashley. Sur une terrasse, celui-ci se fera double-pénétrer facile ! – Photos : Kiss And Tel Aviv / NakedSword

Dimanche 12 novembre à partir de minuit : « Sex Swap – Foreign Fluid Exchange » (Spritzz)

Différents pays différentes règles ! Les gars de ce programme d’échanges étudiants n’apprennent aucune grammaire de leurs partenaires mais ils savourent la culture cul locale. À deux, à trois ou à quatre !

Le pinkplus : Parodie du programme Erasmus ou réalité ? 🙂 Kimi Monroe est un new cumer extrêmement mignon et bien monté !

Alors qu’un étudiant doit s’installer chez lui, Drake Jones range sa chambre en cachant notamment tout ce qui pourrait être compromettant. Manque de chance, l’étudiant en question, Kimi Monroe, trouve dans le tiroir de la table de chevet ses magazines X gay. Et s’en complexe les feuillette, sort sa grosse bite et se branle. Drake se dit finalement que le hasard fait bien les choses et le rejoint… – Photos : Sex Swap – Foreign Fluid Exchange / Spritzz

Luke Tyler, Oscar Roberts, Jack Green et Casper Hellis sont quatre étudiants de nationalités différentes qui révisent allongés sur le sol d’un grand salon. Si la prononciation d’une langue étrangère est toujours difficile, le langage du corps est universel… – Photos : Sex Swap – Foreign Fluid Exchange / Spritzz

Cameron James sur son lit et Ethan White par terre commencent à se branler chacun de leur côté, puis Cameron empoigne irrésistiblement le chibre d’Ethan… – Photos : Sex Swap – Foreign Fluid Exchange / Spritzz

Hébergé par Koda Ducati, Alexis Tivoli mate avec son hôte un film. Mais beaucoup plus que ce qui se passe sur l’écran, c’est Koda qui intéresse Alexis. Surtout ce qu’il devine sous son pantalon… – Photos : Sex Swap – Foreign Fluid Exchange / Spritzz

Luke Tyler donne un petit cours de cuisine à Nathan Hope et Kimi Monroe. Le plat est mis au four. Au moment de le goûter, Nathan, le maladroit, se tache. Il retire son T-shirt, et dévoile un physique qui donne des envies aux deux autres… – Photos : Sex Swap – Foreign Fluid Exchange / Spritzz

Retrouvez la live TV PinkX 24/24 sur le site PinkX.EU.

PinkX est aussi disponible chez tous les opérateurs TV.