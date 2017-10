Ce week-end sur PinkX et pendant toute la semaine sur la live TV de PinkX.EU : De belles bites non circoncises, de copieuses giclées sous le soleil espagnol et une parodie signée FrenchTwinks de l’émission « À la recherche de la nouvelle star ».

Vendredi 13 octobre à partir de minuit : « Uncut Men » (UKNakedMen)

De belles bites avec prépuce se font lécher, branler, avant de se loger – à une exception près -dans des culs étroits ! Quatre duos et un solo.

Le pinkplus : Best of qui est non seulement un hymne au sexe non circoncis mais qui permet de revoir des porn stars révélées dans les années 2000, comme le Sud-Africain Jed Wilcox, le Britannique Ross Hurston, le Hongrois Rick Bauer et le Brésilien Harry Louis. Rappelons que ce dernier gagna en renommée internationale en ayant été le petit ami du célèbre créateur de mode Marc Jacobs.

Dans la réserve d’un sex-shop, Jed Wilcox est avec son listing de pointage de stock. Il passe de rangée en rangée quand au détour d’une allée il tombe sur Toby Park qui se branle sur une revue porno… – Uncut Men / UKNakedMen

Coursier, Ross Hurston livre un colis au bureau de Kurt Rogers. Il lui demande de pouvoir utiliser ses toilettes avant de se retrouver cul nu, chevauché sur le bureau ! – Uncut Men / UKNakedMen

Rick Bauer se fait retirer un corset médical puis les bandes qui protègent son bassin. Sur la table de massage, il est l’objet de toutes les attentions du kiné blond Freddy Falcon… – Uncut Men / UKNakedMen

Harry Louis et Ivo Costa participent à un shooting photo qui vire en séance porno ! – Uncut Men / UKNakedMen

Scott Stone, jeune fetish en mode solo… – Uncut Men / UKNakedMen

Samedi 14 octobre à partir de minuit : « Gran Vista » (Raging Stallion Studios)

Au bord de la piscine, en Espagne, des beaux gosses ne tardent pas à faire tomber le maillot et à succomber à leurs pulsions sexuelles. Quatre duos.

Le pinkplus : Un belle piscine, de belles vues, de beau mecs très bien montés dont le mari de Dato Foland, Abraham Al Malek.

Abraham Al Malek plonge dans la piscine rejoindre à l’autre bout Dario Beck pour s’occuper de son cul poilu… – Photos : Gran Vista / Raging Stallion Studios

Lucas Fox va à la rencontre de Donato Reyes pour le baiser à fond… – Photos : Gran Vista / Raging Stallion Studios

Le cul poilu de Dario Beck n’en a pas fini d’attirer les belles bites. Après Abraham, c’est au tour de Goran d’en profiter… – Photos : Gran Vista / Raging Stallion Studios

Lucio Saints et Toby Dutch sont sur la terrasse, serviette de bains autour de la taille. Pas pour longtemps. La grosse bite brune de Lucio fait des merveilles sur Toby. Et qu’est-ce qu’elle déverse comme sperme !!! – Photos : Gran Vista / Raging Stallion Studios

Dimanche 15 octobre à partir de minuit : « À la recherche de la nouvelle pornstar » (FrenchTwinks)

Pour recruter ses nouveaux modèles, FrenchTwinks a réuni un jury d’exception avec Chris Loan, Kevin Ventura et Baptiste Garcia. Trois duos.

Pinkplus : L’envers du décor ! Une parodie fun et sexe de la fameuse émission TV 🙂

Chris Loan, Kevin Ventura et Baptiste Garcia, trois acteurs expérimentés qui n’ont pas leur langue dans la poche – ni leur bite d’ailleurs -, vont prendre un soin très particulier à tester les deux petits nouveaux Enzo Lemercier et William Lefort… – Photos : À la recherche de la nouvelle pornstar / FrenchTwinks

Apprenti chanteur, le très mignon William Lefort a d’autres talents que va tester le beau, grand et musclé Chris Loan… – Photos : À la recherche de la nouvelle pornstar / FrenchTwinks

Passif insatiable, Baptiste Garcia va être le juré testeur du joli blond Enzo Lemercier… – Photos : À la recherche de la nouvelle pornstar / FrenchTwinks

Kevin Ventura manque à son devoir de juré. Il appelle William Lefort pour qu’il se voit en privé… – Photos : À la recherche de la nouvelle pornstar / FrenchTwinks

Retrouvez la live TV PinkX 24/24 sur le site PinkX.EU.

PinkX est aussi disponible chez tous les opérateurs TV.