Ce week-end sur PinkX et pendant toute la semaine sur la live TV de PinkX.EU : Des Anglais montés jusqu’à 28 cm, de mâles tatoués pour plans cul directs et des beaux gosses tout en sensualité !

Vendredi 15 septembre à minuit : « Colossal British Cocks » (BlakeMason)

La Grande-Bretagne est célèbre pour Big Ben ! Mais rien ne pourra égaler les morceaux XXL des Anglais à l’honneur dans ce best-of ! Quatre duos.

Le pinkplus : Et l’on retrouve un certain Matt « 28 cm » Hugues qui est depuis devenu la star du X hétéro Danny D.

Samedi 16 septembre à minuit : « Under My Skin Part 2 » (Raging Stallion Studios)

L’odeur de l’encre excite ces mâles virils fans de tatouages et de plans cul directs. Un trio et trois duos.

Le pinkplus : Des mâles à la virilité hypersexuée et un environnement glauque magnifié. De l’excellent Raging Stallion !

Dans une rue sordide, aux abords d’un salon de tatouages, Draven Torres, Derek Parker et FX Rijos se sucent. Quand ce dernier se cambre et expose son cul, Derek le lèche pendant que Draven lui enfonce sa bite dans la bouche. Puis Rijos baise Derek qui, couché sur le dos et la bite dure, empale Draven… – Photos : Under My Skin Part 2 / Raging Stallion Studios

Un salon dédié aux tatouages asiatiques va inspirer Jake Hammer et Ryan Patrix. Ce dernier, particulièrement tatoué, avec des flammes juste au dessus de sa queue pénétrante, a aussi un cul aussi chaud que les feux de l’enfer ! Flip flop assuré !!! – Photos : Under My Skin Part 2 / Raging Stallion Studios

Dans un coupe-gorge, Seven Dixon surprend Damien Crosse, allongé sur des palettes, en train de se branler. Fasciné, il s’approche et suce. Damien lui bouffe ensuite son cul massif et le pénètre avec hargne… – Photos : Under My Skin Part 2 / Raging Stallion Studios

Retour au salon de touages avec Cam Christou et Boomer Banks. Assis sur une chaise, Boomer se régale du trou de Cam pendant que celui-ci s’empiffre de sa bite énorme. Quand Cam la sent s’enfoncer entre ses reins, il n’en revient pas d’être aussi analement ouvert… – Photos : Under My Skin Part 2 / Raging Stallion Studios

Dimanche 17 septembre à minuit : « Boys of Summer 2 » (JakeJaxson)

Les journées chaudes d’été donnent des envies de cul à ces beaux gosses qui se retrouvent à la piscine ou sur la plage. Quatre duos.

Le pinkplus : Les flamants roses ! 🙂 Liam Riley actif !!!

Dillon Rossi et Damian Black jouent dans un très grand jardin, flânent autour de l’étang, puis décident de piquer une tête dans la piscine. Et quand ils grimpent sur des flamants roses gonflables, c’est pour y baiser confortablement, au soleil ! – Photos : Boys of Summer 2 / JakeJaxson

Liam Riley et Kody Stewart nous parlent d’eux avant de s’installer sur une terrasse pour se caresser, s’embrasser et s’aimer. Ô surprise, c’est Liam qui est actif ! – Photos : Boys of Summer 2 / JakeJaxson

Jason Maddox met pied pour la première fois de sa vie sur la plage de Fire Island, destination gay par excellence. Il y rencontre Levi Karter qui lui plaît énormément. La réciproque étant vraie, Jason lui fera l’amour sur le sable, face à l’océan… – Photos : Boys of Summer 2 / JakeJaxson

Après avoir discuté sur une plage et s’être fait des papouilles, Topher DiMaggio et Kody Stewart vont à l’hôtel. Muscles bandés, Topher va donner du plaisir au tendre minet… – Photos : Boys of Summer 2 / JakeJaxson

