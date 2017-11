Ce week-end sur PinkX et pendant toute la semaine sur la live TV de PinkX.EU : Le chef-d’œuvre du hard signé UKHotJocks, Dario Beck baisé à la chaîne et l’hyper-sensualité des CockyBoys.

Vendredi 17 novembre à partir de minuit : « AGGRO (Agressif & Brutal) » (UKHotJocks)

Ces mecs aiment se soumettre aux pulsions dominatrices de leurs maîtres. Plus le sexe est hard mieux c’est ! Quatre duos.

Le pinkplus : Un chef-d’œuvre du hard qui soulève l’enthousiasme. Les réalisateurs JP Dubois et Sam Barclay savent capturer les codes esthétiques et sexuels contemporains pour nous faire bander non-stop. Toutes les scènes sont excellentes, mais la dernière entre Anthony Naylor et Dmity Osten est d’une puissance pornographique telle qu’on se plaît à la visionner régulièrement !!!

French Oppression

En ambassadeur viril de la French Touch, Teddy Torres soumet à ses pulsions dominatrices le Britannique Gabriel Phoenix… – Photos : AGGRO (Agressif & Brutal) / UKHotJocks

Hole Raider

À quatre pattes, en train de lécher le paquet de Nathan Raider, Johny Cruz n’attend qu’une chose : se faire brutalement baiser. Nathan saura le combler ! – Photos : AGGRO (Agressif & Brutal) / UKHotJocks

Rough Muscle

Nick North va soumettre Gaston Croupier à ses envies. Après lui avoir chauffer le cul en jouant avec, Nick le récompensera en s’engouffrant dans son cul sublime ! – Photos : AGGRO (Agressif & Brutal) / UKHotJocks

Russian Domination

Fort de la maîtrise de son plaisir et de celui de son partenaire Dmitri Osten, Anthony Naylor est un amant imaginatif, pervers et magnifiquement fougueux ! – Photos : AGGRO (Agressif & Brutal) / UKHotJocks

Samedi 18 novembre à partir de minuit : « Fuck Hole » (Raging Stallion Studios)

Dans une ambiance métal chaînes et lumière bleue, des mecs, et tout particulièrement Dario Beck, qui jouissent sans complexe ! Cinq duos.

Le pinkplus : Dario Beck dans trois des cinq scènes est un passif insatiable. Son beau cul poilu raffole aussi bien de très grosses queues que de godes surdimensionnés.

Hypnotisé par la bite étalonnesque de Boomer Banks, Dario Beck ne fait absolument rien pour y échapper ! 🙂 – Photos : Fuck Hole / Raging Stallion Studios

Fasciné par le cul rebondi et chaud de Tyson Tyler, Sean Duran ne pense qu’à le chevaucher ! – Photos : Fuck Hole / Raging Stallion Studios

Vrai couple dans la vie, Joey D. et Johnny V. manifestent leur réel plaisir d’être ensemble. Johnny offre ainsi sa rondelle blanche à la bite consistante de Joey ! – Photos : Fuck Hole / Raging Stallion Studios

Plutôt très passifs, Tyson Tyler et Dario Beck savent se faire du bien en se godant à tour de rôle, puis en s’emmanchant via un double-gode ! – Photos : Fuck Hole / Raging Stallion Studios

Dario Beck en veut toujours plus et il sait comment ne pas donner le choix à ses partenaires. Derek Atlas ne peut que le baiser ! – Photos : Fuck Hole / Raging Stallion Studios

Dimanche 19 novembre à partir de minuit : « Lick It Good » (Jake Jaxson-CockyBoys)

À New York il peut faire froid à l’extérieur, mais la température est parfaite pour une baise torride à l’intérieur! Quatre duos.

Le pinkplus : Le studio new-yorkais CockyBoys sait surprendre ces instants de vérité où les acteurs porno oublient leur rôle de composition pour n’être plus que des amants éperdus de sensualité.

Il pleut, il fait froid et Ashton Summers reste au chaud, à l’intérieur, prêt à réchauffer Cory Kane… – Photos : Lick It Good / Jake Jaxson-CockyBoys

Ce froid à New York donne envie de baises torrides. Justin Mattews et Christian Bay ne vont pas s’en priver ! – Photos : Lick It Good / Jake Jaxson-CockyBoys

Gabriel Clark a beaucoup de qualités, dont celle de séduire le pulpeux Kris Karr en lui accordant toute son attention… – Photos : Lick It Good / Jake Jaxson-CockyBoys

Le sémillant métis Jay Mercer et le tout aussi délicieux Justin Dean ont de quoi se faire du bien ! – Photos : Lick It Good / Jake Jaxson-CockyBoys

