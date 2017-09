Ce week-end sur PinkX et pendant toute la semaine sur la live TV de PinkX.EU : Les bons coups d’un soir dans un hôtel, les plans directs dans la cité et l’écurie Falcon dans un chalet !

Vendredi 1er septembre à minuit : « Hotel Hook-Up » (NakedSword)

Il se passe beaucoup de choses dans cet hôtel situé à Chicago. En voyages d’affaire, nos beaux mâles en profitent pour se faire des coups d’un soir.

Le pinkplus : De beaux culs particulièrement cambrés et la très grosse bite de Tommy Defendi !!!

Nick « bonne bite » Sterling et Brandon « beau cul » Jones se sont dragués via une appli et se retrouvent à l’hôtel… – Photos : Hotel Hook-Up / NakedSword

Le daddy tatoué Aleks Buldocek remarque dans l’hôtel le rouquin Seasmus O’Reilly qui lit un magazine. Les regards se croisent, l’attraction est immédiate… – Photos : Hotel Hook-Up / NakedSword

F.X. Rijos fait leur fête aux lèvres pulpeuses et à la belle croupe de Michael DelRay… – Photos : Hotel Hook-Up / NakedSword

Après le sport, Tommy Defendi nique sous la douche Joseph Rough… – Photos : Hotel Hook-Up / NakedSword

Samedi 2 septembre à minuit : « Viens kiffer les mecs de téci #4 » (Citébeur)

Dans les cités, il fait bon d’être dilaté et endurant pour s’enfiler les gros calibres. Trop serrés du cul s’abstenir ! Cinq duos.

Le pinkplus : Il y vraiment des mecs qui aiment se faire bourrer sans ménagement. Tout le monde n’en est pas capable.

Malik déguste la grosse teub de l’encagoulé Malik… – Photos : Viens kiffer les mecs de téci #4 / Citébeur

Juliano offre sa bite à la bouche humide de Kamoti avant de le niquer à la dure… – – Photos : Viens kiffer les mecs de téci #4 / Citébeur

Sur un matelas posé sur le sol, Alexi Tivoli sodomise vigoureusement Sam Jones tout en lui tirant les cheveux… – Photos : Viens kiffer les mecs de téci #4 / Citébeur

Gabriel Paris n’a peur de rien et accueille bouche ouverte et cuisses écartées les 24 cm de Max la menace ! – Photos : Viens kiffer les mecs de téci #4 / Citébeur

Ali Kred (alias Aziz) se donne sans retenue à Juan XXL… – Photos : Viens kiffer les mecs de téci #4 / Citébeur

Dimanche 3 septembre : « Tahoe : Keep Me Warm » (Falcon Studios)

En hiver, quand il neige dehors, les mecs de Falcon ont toujours une solution pour se réchauffer !!! Quatre duos et un trio qui consiste à des fellations.

Le pinkplus : La série Tahoe est hommage excitant à la série culte de Falcon The Other Side Of Aspen.

Ricky Decker se désape pour passer un collant de training très moulant. Son superbe cul attire la convoitise de Jason Maddox… – Photos : Tahoe : Keep Me Warm / Falcon Studios

Sean Zevran se lave les dents dans la salle de bains quand le TTBM Andrew Stark rentre prendre une douche. Sa très grosse bite va vite remplacer la brosse à dents ! – Photos : Tahoe : Keep Me Warm / Falcon Studios

Andrew Stark et Brenner Bolton sucent la queue de Billy Santoro, puis Brenner s’occupe des deux… – Photos : Tahoe : Keep Me Warm / Falcon Studios

Une partie de billard où Nick Sterling sert de queue et Brandon Moore de boule ! – Photos : Tahoe : Keep Me Warm / Falcon Studios

Sebastian Kross et Johnny V comparent leurs abdos et se livrent à un concours de lever de buste. Qui gagnera ? – Photos : Tahoe : Keep Me Warm / Falcon Studios

