Ce week-end sur PinkX et la live TV de PinkX.FR : Des jeunes recrues « trouffiables » à merci, la parodie X gay de l’émission « Paris dernière » et « Cinquante nuances de Grey » revu et corrigé par FrenchTwinks.

Vendredi 20 janvier à minuit : « Sergeant Daddy » (Eurocreme)

De jeunes recrues sont très sensibles aux charmes des sergents queutards de la caserne britannique. Quatre duos.

Le pinkplus : Le dépaysement peut avoir du bon : l’Américain Killian James dans l’une de ses meilleures scènes ! La virilité de Bruno Fox fait des ravages sur Alexis Belfort !!!

Matthew Anders (dé)forme Kamyk Walker. Il est vrai que le tatouage « Bitch » sur ses fesses est une invitation à y aller à fond !!! – Photos : Sergeant Daddy / Eurocreme

La jeune recrue Charley Cole se touchait dans sa piaule quand a surgi le sévère sergent Dave London. Il n’est pas content !!! Mais sa sanction est très agréable… – Photos : Sergeant Daddy / Eurocreme

Alexis Belfort a non seulement les cheveux trop longs mais en plus il ne sait pas faire un lit au carré. Bruno Fox va bien le recadrer… – Photos : Sergeant Daddy / Eurocreme

Killian James reçoit la nouvelle recrue Cory Prince. Il remarque ses tatouages sur la main et lui demande s’il en a d’autres. Effectivement. Et Prince commence à se dévêtir… – Photos : Sergeant Daddy / Eurocreme

Samedi 21 janvier à minuit : « Paris secret » (Menoboy)

Ludo, le réalisateur producteur de Menoboy, filme des plans culs dans différents quartiers de Paris. Huit duos.

Le pinkplus : La parodie X gay de l’émission « Paris dernière ».

Dans un love-hotel de la rue Saint Denis, Eddy se fait prendre par le lascar TBM Steph Killer – Photos : Paris secret / Menoboy

Dans la réserve du sex-shop gay où il travaille, Rudy a droit à la queue XXL de son collègue… – Photos : Paris secret / Menoboy

Du côté des Buttes Chaumont, dans une chambre, le beau et viril Enzo Di Karina pénètre intensément Matt Kennedy… – Photos : Paris secret / Menoboy

La porn star Greg Centuri a invité Ludo pour le filmer en pleine action avec Eddy, un de ses plans cul… – Photos : Paris secret / Menoboy

Autre plan cul : Derevko Alvez et Sacha ! Ça débute dans la cuisine pour continuer dans la chambre… – Photos : Paris secret / Menoboy

Employé d’un sex-shop gay situé rue de la Cossonnerie, Jonathan aime se faire sauter par des clients. Ludo lui en ramène un de très bien monté : Steph Killer !!! – Photos : Paris secret / Menoboy

Dans une chambre d’hôtel du 20e arrondissement, Kamzouz et Smooky se branlent en regardant un porno gay ! – Photos : Paris secret / Menoboy

Chez Rudy et Illya Ria, Ludo allume à peine sa caméra que les deux jeunes hommes se mettent en action baise !!! – Photos : Paris secret / Menoboy

Dimanche 22 janvier à minuit : « Jeux SenXuels entre minets » (FrenchTwinks)

Les FrenchTwinks font de sensuelles expériences de soumission en baisant les yeux bandés ou les mains menottées. Quatre duos.

Le pinkplus : Les FrenchTwinks ont lu et vu Cinquante nuances de Grey ! Le SM y est des plus sensuels…

Yoan Desanges soumis à Alexis Tivoli… – Photos : Jeux SenXuels entre minets / FrenchTwinks

Romance au champagne entre Alexis Tivoli et Angel Diaz… – Photos : Jeux SenXuels entre minets / FrenchTwinks

Vincent Tyle a à sa disposition Anthony Sollis… – Photos : Jeux SenXuels entre minets / FrenchTwinks

Baise en toute versatilité entre Camille Kenzo et Samuel… – Photos : Jeux SenXuels entre minets / FrenchTwinks

