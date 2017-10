Ce week-end sur PinkX et pendant toute la semaine sur la live TV de PinkX.EU : De grosses queues accueillies à cuisses ouvertes, des culs béants de soumission anale et un trio avide de romantisme et de baise !

Vendredi 20 octobre à partir de minuit : « Big British Dicks » (BlakeMason)

Du nord au sud de l’Angleterre, BlakeMason fait le plein de grosses queues ! Cinq duos.

Le pinkplus : Des morceaux de tout premier choix ! « Rule Britannia ! » 🙂

Le TBM Luke Desmond lèche, embrasse et pénètre Dylan Thorne – Photos : Big British Dicks / BlakeMason

Zac Starr a le gros calibre qu’il faut pour satisfaire à l’appétit du passif Riley Tess – Photos : Big British Dicks / BlakeMason

Le viril Craig Daniel s’enfonce à fond dans le joli minet Nathan Gear – Photos : Big British Dicks / BlakeMason

Le tatoué Tyler Jenkins à la manière et les centimètres pour faire jouir de la prostate James Dixon – Photos : Big British Dicks / BlakeMason

Luke Desmond n’a qu’à bander à la verticale pour que le poilu Lincoln Gates s’empale sur son chibre – Photos : Big British Dicks / BlakeMason

Samedi 21 octobre à partir de minuit : « Gaped » (Bulldog)

Des passifs repoussent leurs limites en s’enfilant simultanément une bite et un gode de grande taille ! Quatre duos.

Le pinkplus : De magnifiques vues plongeantes de culs béants d’avoir été dilatés.

Charley Cole jouit à fond des capacités anales exceptionnelles de Korar Darver – Photos : Gaped / Bulldog

Sam Syron double-pénètre Owen Powers à l’aide d’un gode massif et de sa queue épaisse – Photos : Gaped / Bulldog

Logan Moore (avec moustache) expose son cul aux yeux vicelards du harnaché Valentino Delta. Un vrai appel à lui dilater la rondelle !!! – Photos : Gaped / Bulldog

Le cul de Korar Darver a cette fois-ci droit à l’attention surdimensionnée de Kayden Gray ! – Photos : Gaped / Bulldog

Dimanche 22 octobre à partir de minuit : « Take It To The Bank » (Jake Jaxson – CockyBoys)

Boomer, Calvin et Beaux portent le même nom de Banks et nous montrent leurs autres points communs : leur côté passionné et leurs grosses queues ! Quatre duos.

Pinkplus : Avec leur physique, leur sensualité et leur savoir-faire, tous ces CockyBoys sont vraiment top !

Boomer Banks et Calvin Banks en mode autoreverse – Photos : Take It To The Bank / Jake Jaxson – CockyBoys

Calvin Banks est cette fois-ci seulement passif pour Justin Matthews – Photos : Take It To The Bank / Jake Jaxson – CockyBoys

Passif, Beaux Banks se donne corps et âme au sexy Cory Kane – Photos : Take It To The Bank / Jake Jaxson – CockyBoys

Boomer Banks et Alec Mecum en mode fip-flop – Photos : Take It To The Bank / Jake Jaxson – CockyBoys

