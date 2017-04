Ce week-end sur PinkX et la live TV de PinkX.FR : Les pulsions irrépressibles des Buckshot Men, les plaisirs charnels de Doryann Marguet et les dominants/dominés de Hot House.

Vendredi 21 avril à minuit : « Impulsive » (Buckshot Productions)

Bogosses, les Buckshot Men ont de l’énergie à revendre ! Leurs pulsions sexuelles sont si fortes qu’elles emportent tout sur leur passage !!! Six duos, dont deux de pipes/branlettes.

Le pinkplus : Dante Sabel et Valentin Petrov, un duo en pur métissage. De belles images prises en extérieur.

Dylan Roberts fourre sur le gazon Cameron Marshall… – Photos : Impulsive / Buckshot Productions

Baisers, caresses, pipes et branlettes réciproques pour Nick Ford et Alex Andrews ! – Photos : Impulsive / Buckshot Productions

Valentin Petrov trouve en Dante Sabel une langue et une bite pénétrantes !!! – Photos : Impulsive / Buckshot Productions

Alex Andrews roule une pelle au rouquin Alex Summers, puis s’enfonce entre ses belles petites fesses ! – Photos : Impulsive / Buckshot Productions

Sous les douches, Dante Sabel et Dylan Roberts se masturbent… – Photos : Impulsive / Buckshot Productions

Le blond Christopher Daniels et le brun Nick Ford en mode flip-flop ! – Photos : Impulsive / Buckshot Productions

Samedi 22 avril à partir de minuit : « Plaisir charnel » (Citébeur)

Doyann Marguet n’arrête jamais de baiser ! Il aime changer de bouche, changer de cul, il aime tous les styles de mecs à condition qu’ils se donnent totalement ! Quatre duos.

Le pinkplus : Des mises en situation bandantes et un casting diversifié excitant. Doryann Marguet est un niqueur hors-pair ! À noter que Blake Karde est un très sexy Camerounais dont les activités porno ont défrayé la chronique.

Doryann marche dans la rue quand un mec, Eric, l’interpelle en lui demandant s’il se souvient de lui. Doryann ne voit pas au début puis il reconnaît cet ancien pote. Ils se sont perdus de vue depuis 15 ans et sont heureux de se raconter ce qu’ils sont devenus au bureau d’Eric. Eric est-il toujours avec sa copine ? Non. Et en plus il préfère les mecs bien virils comme Doryann… – Photos : Plaisir charnel / Menoboy

Doryann dessine chez lui avec un œil sur son portable. Il répond comme il peut aux messages de son plan du moment, Blake Karde. Et quand ça frappe à sa porte et qu’il voit Blake, il décide sans attendre de lui faire l’amour… – Photos : Plaisir charnel / Menoboy

Doryann est aussi photographe. Il invite le modèle Valentin Defarge à poser nu. La suite, on la devine aisément : qui peut résister à Doryann ? – Photos : Plaisir charnel / Menoboy

Doryann se frotte direct contre un Italien barbu, le bel Antonello… – Photos : Plaisir charnel / Menoboy

Dimanche 23 avril à minuit : « Submissive » (Hot House)

De beaux mâles succombent à leurs fantasmes de soumission et de domination. Une partouze et trois duos.

Le pinkplus : Un esthétisme qui magnifie l’homme et le hardcore !!! Un casting pluriethnique relativement rare chez Hot House. Théo Ford, superbe, dans deux scènes, dont la partouze.

Le très bien foutu Andrea Suarez a à sa disposition le non moins sublime Sean Zevran – Photos : Submissive / Hot House

Théo Ford à la merci de Jimmy Durano et Jordan Cleary – – Photos : Submissive / Hot House

Brandon Moore soumis au poing et au sexe de Jordan Cleary – Photos : Submissive / Hot House

Osiris Blade empalé sur Théo Ford… – Photos : Submissive / Hot House

