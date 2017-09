Vendredi 22 septembre à partir de minuit : « Minets sportifs » (FrenchTwinks)

Du sport, de la sueur et du sperme pour d’intrépides minets. Cinq duos.

Le pinkplus : Des décors, des dialogues et un jeu d’acteurs qui rendent les situations crédibles, gaies et excitantes. Abel Lacourt qui se prend une belle déculottée. Notons que ce dernier est nommé dans la catégorie meilleur new cumer aux PinkX Gay Video Awards 2017. Vous avez jusqu’au jusqu’au 15 octobre 2017 pour voter pour lui sur le site le site www.pinkxgayvideoawards.com. Et s’il gagne, peut-être que ça le convaincra de revenir sur sa décision d’arrêter le X.

L’affrontement entre les karatékas William Lefort et Abel Lacourt se termine sur le tapis. Abel se fera rougir les fesses de plaisir… – Photos : Minets Sportifs / FrenchTwinks

Après le sport le réconfort ! Enzo Lemercier fait un massage à Ryan Marchal… – Photos : Minets Sportifs / FrenchTwinks

Enzo Lemercier (ceinture jaune) fait face à Timy Detours (ceinture rouge). Qui sortira vainqueur de ce combat ? – Photos : Minets Sportifs / FrenchTwinks

Les poids mouches Ryan Marchal et Kevin Ventura savent que tous les coups sont gagnants car au final, c’est droit à la baise ! – Photos : Minets Sportifs / FrenchTwinks

Dans la salle de sport, les shorts en lycra de Robin Castel et William Lefort donnent des envies… – Photos : Minets Sportifs / FrenchTwinks

Samedi 23 septembre à partir de minuit : « Boss » (CockyBoys)

Boomer Banks, Topher Di Maggio, Gabriel Clark et Alex Mecum savent exactement ce qu’ils veulent : s’enfoncer à fond dans leur partenaire ! Quatre duos.

Le pinkplus : Du romantisme, des beaux mecs, des grosses bites, des culs endurants et de super éjacs. Que demander de plus ? 🙂

Tegan Zayne est très attiré par Boomer « très grosse bite » Banks et il l’a approché sur un réseau social. Quand Boomer lui demande ce qu’il aime manger, sa réponse l’a conquis : « Je suis vegan ». Question : Peut-on être vraiment vegan et se repaître d’une grosse queue ? 🙂 – Photos – Boss / CockyBoys

Topher DiMaggio et Angel Cruz se matent dans la rue, rentrent dans un sex-shop, commencent à exhiber leur sexe et se décident de se poser dans une chambre pour s’apprécier en profondeur… – Photos – Boss / CockyBoys

Liam Riley a toujours kiffer Gabriel Clark. Il fantasme sur son côté hyper viril, naturel et vicieux. Il meurt aussi d’envie d’être dominé par le Québécois. Gabriel est lui fasciné le joli petit cul du minet américain… – Photos – Boss / CockyBoys

Levi Karter, la star de CockyBoys, a ce privilège de ce faire baiser par tous les plus beaux mâles du X. Cette fois-ci, il a droit à Alex Mecum, pour un plan en plein air… La vie est trop injuste ! Pourquoi est-ce toujours les mêmes qui ont pour eux les meilleurs coups ? 🙂 – Photos – Boss / CockyBoys

Dimanche 24 septembre à partir de minuit : « The Urge : Huntin’ For Ass » (Hot House)

Dans un sex club chargé en testostérone, les mecs s’abandonnent à leurs pulsions bestiales.

Le pinkplus : Excellente prod portée par un décor fantasmatique, tes tenues hyper sexe et des modèles super bien foutus.

Dans la backroom à l’ambiance bleutée, le grand et musclé Austin Wolf se fait pomper par Alexander Gustavo sous le regard – et la bite dressée ! – de Jimmy Durano. La queue bien dure, Austin conduit Alexander dans une autre salle, plus éclairée, et le met à quatre pattes sur une table de massage. Il mate son cul, le doigte puis le retourne pour y enfoncer sa bite… – Photos – The Urge : Huntin’ For Ass / Hot House

En chaps et harnais, Sebastian Kross est attiré comme par un aimant par le cul de Jacob Peterson qui est en position d’offrande… – Photos – The Urge : Huntin’ For Ass / Hot House

Jimmy Durano veut sa part de baise. Et Johnny V. sera sa proie… – Photos – The Urge : Huntin’ For Ass / Hot House

La très grosse bite de XL fait délirer Logan Moore. Il va la savourer à la hauteur de sa taille et la prendra sans broncher dans son cul bien ouvert ! – Photos – The Urge : Huntin’ For Ass / Hot House