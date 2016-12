Ce week-end sur PinkX et la live TV de PinkX.FR : Des CockyBoys à tout prix, des Espagnols vicelards et les « inconscients » de Menoboy !!!

Vendredi 23 décembre à minuit : « Minets à tout prix » (CockyBoys)

Visages angéliques et grosses bites sont les atouts des Cockyboys ! Quatre duos.

Le pinkplus : Lèvres pulpeuses, regard de braise et bite massue, Dalton Briggs est un new cumer qui promet !!!

Le CockyBoy Dillon Rossi est enthousiaste à l’idée de tourner avec Dalton Briggs. Dalton a tout pour lui : de beaux yeux, un beau sourire, un corps athlétique et une grosse bite non circoncise. Il est en plus poli, doux et entreprenant… – Photos : Minets à tout prix / CockyBoys

Liam Riley a une faiblesse pour les mecs timides TTBM. Damian Black ne peut que lui plaire… – Photos : Minets à tout prix / CockyBoys

Pierre Fitch + Dalton Briggs = un pro brun avec un débutant blond très doué ! – Photos : Minets à tout prix / CockyBoys

Au bord de la piscine, le blondissime Frankie V et Damian Black sirotent une limonade, dégustent une pastèque et se sucent. Ils se retrouvent ensuite dans un salon pour une baise profonde… – Photos : Minets à tout prix / CockyBoys

Samedi 24 décembre à minuit : « Barcelona Boys » (Citébeur)

Six duos qui confortent la réputation des Espagnols d’être des vicelards infatigables.

Le pinkplus : Les acteurs porno ibériques sont tellement hot qu’ils sont aussi demandés en France, notamment chez Citébeur ! Comme Andrea Suarez, Josh Milk, Ehrik Ortega et Aitor Bravo.

Dimanche 25 décembre à minuit : « Les inconscients – Part 1 et Part 2 » (Menoboy)

La dernière superproduction en date de Menoboy avec ses anti-héros qui jonglent avec l’adultère, la lâcheté et la violation de codes professionnels.

Le pinkplus : Un porno peut aussi être un film d’auteur où la jouissance bascule dans le drame. Les Inconscients a toutefois une happy end. Quant à son casting, il est top : Mathai, en psy pervers, fait un comeback réussi. Ludwig, qu’on a remarqué dans Bizutages de culs de HPG, s’impose comme LE blond du X gay français. Dylan, modèle phare de Menoboy, est de plus en plus beau et viril. Yanis, d’origine manifestement indienne, contribue très favorablement au multiethnisme français. Robin, en mec viril totalement soumis, promet dans le genre déprave… Et Swen est très mignon !

Swen est en couple avec Dylan… – Photos : Les inconscients / Menoboy

Samuel est en couple avec Théo Berry… – Photos : Les inconscients / Menoboy

Mais Théo trompe Samuel avec Philip… – Photos : Les inconscients / Menoboy

Lors d’une sortie sur le bord de mer qui a mal tourné, le corps apparemment sans vie de Swen y a été abandonné par Robin et Ludwig. Ce dernier tente de calmer les remords de Robin en le réduisant à l’état de slave… – Photos : Les inconscients / Menoboy

Dylan, qui n’a plus de nouvelles de Swen, le trompe avec un barman, Lois… – Photos : Les inconscients / Menoboy

Plus de peur que de mal. Swen est sain et sauf. Mais il est choqué que Robin et Ludwig n’aient même pas appelé la police. Samuel lui conseille d’aller voir son psy, Mathai. Assisté de Yanis, il profitera de la fragilité de Swen pour se le faire… – Photos : Les inconscients / Menoboy

Yanis est un ami de Ludwig. Il lui apprend que Swen vient de s’envoyer en l’air dans le cabinet du psy où il travaille. Ludwig est si content qu’il bande dur et encule Yanis… – Photos : Les inconscients / Menoboy

PinkX, la chaîne du X gay, est disponible chez tous les opérateurs TV.