Ce week-end sur PinkX et pendant toute la semaine sur la live TV de PinkX.EU : Des minets obsédés par de beaux daddies TBM, des parties de baises sauvages dans les bois et des jock-straps qui mettent merveilleusement en valeur des culs prêts à l’emploi.

Vendredi 24 novembre à partir de minuit : « You’re Not My Daddy » (DadsFuckingLads)

Des minous se font séduire et baiser par des daddies qui ont de gros arguments pour les convaincre… ! Quatre duos.

Le pinkplus : Hot Hot d’être un minet en manque ! Dur dur d’être un daddy en rut ! Le contraste entre homme viril et minet est très excitant. La scène entre le blondinet Kamyk Walker et le brun poilu Owen Powers est un modèle du genre intergénérationnel !

Billy Rock n’est pas allé à son entraînement depuis plusieurs jours. Nick North n’est pas content et le lui fait savoir profond ! – Photos : You’re Not My Daddy / DadsFuckingLads

Owen Powers est furieux. Kamyck ne range jamais sa chambre et regarde toute la matinée des pornos en sniffant des sous-vêtements. Pour le punir, Owen lui demande de lui nettoyer la bite avec la bouche… – Photos : You’re Not My Daddy / DadsFuckingLads

Le mature métis Josh Dors a oublié un DVD de cul sur son ordi. Quand Gabriel Phoenix s’apprête à utiliser l’appareil, il comprend que le plaisir est à porté de sa bouche… – Photos : You’re Not My Daddy / DadsFuckingLads

Korar Darver fantasme grave sur Kayden Gray. Lors d’un petit déjeuner ensemble ses rêves vont se transformer en réalités pénétrantes… – Photos : You’re Not My Daddy / DadsFuckingLads

Samedi 25 novembre à partir de minuit : « Cruise Me Use Me » (CockyBoys)

Les bois sont propices à des parties de baise sauvages entre mecs ! Cinq duos.

Le pinkplus : De la baise en plein air, le beau Logan Moore, les éjacs prodigieuse d’Alex Mecum et la puissance pornographique saisissante du duo entre le minou Lev Ivankov et la bête Nick Sterling.

Caleb King fond pour les yeux bleus de Logan Moore et pour son beau cul qu’il a très envie de lécher. Logan n’est pas insensible à Caleb. Et les deux mâles s’envoient en l’air en toute versatilité ! – Photos : Cruise Me Use Me / CockyBoys

Logan Moore drague dans les bois. Alex Mecum pareillement. Et quand ils se repèrent, ils y vont à fond en mode autoreverse ! – Photos : Cruise Me Use Me / CockyBoys

C’est l’automne et à la cueillette des champignons, le tout mignon Lev Ivankov préfère tomber sur la bonne bite d’un inconnu beau et viril comme Nick Sterling… – Photos : Cruise Me Use Me / CockyBoys

Asher Hawks et Tayte Hanson sont sur une terrasse au milieu d’une nature luxuriante. Ce cadre de vie extrêmement agréable donne envie de s’embrasser, se caresser, se sucer et baiser ! – Photos : Cruise Me Use Me / CockyBoys

En short et étendu sur un matelas gonflable au milieu de la piscine, Alex Mecum donnerait beaucoup pour qu’un mec nage à sa rencontre pour s’occuper de sa bite qui raidit. La chance est avec lui. Justin Matthews est prêt à lui apporter toute son aide !!! – Photos : Cruise Me Use Me / CockyBoys

Dimanche 26 novembre à partir de minuit : « Monumental Ass » (Hot House)

Les jock-straps accentuent le bombé des culs et invitent aux rimmings intensifs et fougueux coups de boutoir. Quatre duos.

Le pinkplus : C’est beau un homme en jock-strap ! Le léchage des culs en mode 69 dans le duo Chris Bines et Jimmie Slater fait envie ! 🙂

La croupe de Chris Bines particulièrement bien mise en valeur par le port d’un jock-strap attise l’appétit d’Austin Wolf. Le musclor va la goûter, se saisir de ses deux lobes pour les écarter et y introduire son gros sexe ! – Photos : Monumental Ass / Hot House

Sebatian Kross dans une version grecque du jock-strap et Alexander Gustavo dans sa version classique, s’occupent à s’exciter en toute réciprocité. Mais c’est Alexander qui offre son postérieur aux coups de reins de Sebastian ! – Photos : Monumental Ass / Hot House

Tryp Bates et Nick Sterling sont face à face, à genoux, en jock-strap et baskets. Ils s’embrassent, se caressent les fesses et se touchent le paquet. Tryp sera le premier à se retourner pour se cambrer et dégager son trou afin de mieux recevoir la langue puis la bite de Nick. Ce sera ensuite au tour de Nick d’écarter les fesses… – Photos : Monumental Ass / Hot House

En jock-strap, Jimmie Slater et Chris Bines profitent de préliminaires pour faire monter la sève, se lécher la bite et engager des anulingus en mode 69. Puis Jimmie s’empale avec empressement sur la bite dressée de Chris… – Photos : Monumental Ass / Hot House

