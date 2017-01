Ce week-end sur PinkX et la live TV de PinkX.FR : Les éjaculations explosives d’Alex Mecum, la parodie porno gay de la série « How To Get Away With Murder » et quatre tableaux fetish & flashy.

Vendredi 27 janvier à minuit : « Les damnés du sexe » (CockyBoys)

En extérieur où en intérieur, les CockyBoys s’unissent dans des scènes perverses à souhait. Trois duos.

Le pinkplus : Alex Mecum. Présent dans deux des scènes, il est beau, sensuel, versatile… et il produit des éjaculations explosives !!!

Alex Mecum possède corps et âme Justin Matthews… – Photos : Les damnés du sexe / CockyBoys

Colton Grey et Caleb King dans un flip-flop incandescent… – Photos : Les damnés du sexe / CockyBoys

Le paradis est pavé d’extases pécheresses ! Logan Moore et Alex Mecum en mode auto-reverse… – Photos : Les damnés du sexe / CockyBoys

Samedi 28 janvier à minuit : « How To Get Away With Murder : The Dominic Ford Gay Porn Parody » (DominicFord)

Le professeur de droit Anal Ease Keating (Osiris Blade) ainsi que ses étudiants sont prêts à tout pour mener à bien leur enquête sur un meurtre. Quatre duos et un solo.

Le pinkplus : Porno multiethnique et parodie gay de la célèbre série américaine !!! De beaux et bandants modèles, dont le new cumer Jay Alexander qui crève l’écran.

À la recherche d’informations au sujet d’un meurtre sur le campus, Wes (Jay Alexander) doit se mettre à poil et se branler face à un homme dont on ne voit que la main entreprenante. Wes jouit à gros bouillons deux fois !!! – Photos : How To Get Away With Murder : The Dominic Ford Gay Porn Parody / DominicFord

Affalés sur un lit, Connor (Javier Cruz) et Wes (Jay Alexander) bossent sur leurs bouquins de droit. Les corps se touchent, les regards se chargent de sous-entendus et ce qui doit arriver se réalise : Wes s’empale sur le sexe de son camarade ! – Photos : How To Get Away With Murder : The Dominic Ford Gay Porn Parody / DominicFord

Le docteur de la victime (Adam Bryant) est l’un des suspects du crime. Connor (Javier Cruz) vient le rejoindre dans les douches collectives du campus avec une idée derrière la tête… et le cul bien ouvert ! – Photos : How To Get Away With Murder : The Dominic Ford Gay Porn Parody / DominicFord

Asher (Scott Riley) mène de son côté l’enquête qui le conduit à feindre une douleur afin d’approcher au plus près le docteur (Adam Bryant). À ses risques et périls ? – Photos : How To Get Away With Murder : The Dominic Ford Gay Porn Parody / DominicFord

Le professeur Anal Ease Keating (Osiris Blade) garde après les cours Wes (Jay Alexander)… – Photos : How To Get Away With Murder : The Dominic Ford Gay Porn Parody / DominicFord

Dimanche 29 janvier à minuit : « After Glow » (Hot House)

Quatre tableaux fetish et flashy ! Dans un environnement saturé de couleurs, les harnais, les jocks et godes sont eux-mêmes très colorés.

Le pinkplus : Qui a dit que le SM se devait d’être seulement en rouge et noir ? Avec sa débauche de couleurs, After Glow a marqué les esprits ! Sorti en 2015, il a manifestement influencé UKHotJocks et son Fuck-Off qui date de 2016.

De sa queue vigoureuse, Jimmy Durano fait gémir de plaisir Alexy Tyler… – Photos : After Glow / Hot House

Colton Grey se fait dominant. Luke Adams adore !!! – Photos : After Glow / Hot House

Sean Zevran surprend Alexy Tyler en train de se dilater l’anus à l’aide d’un plug géant vert pomme. Parfait ! Le trou est assez large pour se prendre direct sa grosse bite… – Photos : After Glow / Hot House

Tyson Tyler investit Johnny V préalablement élargi à coups de gode jaune fluo… – Photos : After Glow / Hot House

