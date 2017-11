Ce week-end sur PinkX et pendant toute la semaine sur la live TV de PinkX.EU : Des barbiers 100% sexe, des machos en chaleur et les coulisses classées X d’un club de strip-tease !

Vendredi 3 novembre à partir de minuit : “Beards” (TitanMen)

Bienvenue dans un barber-shop où règne une tension sexuelle incroyable. Les clients vont avoir du mal à résister au sex-appeal des barbiers ! Quatre duos.

Le pinkplus : Un très bon Titan dont l’encrage dans la vie réelle qui décuple le fantasme. À vous donner envie de devenir barbier ou d’être un client assidu !!! Le contraste des peaux dans le duo versatile Micah Brandt et Bennett Anthony est très excitant.

Le sexy rouquin Bennett Anthony officie comme barbier. Son client est le tout aussi séduisant Micah Brandt. Les deux mâles se plaisent et inévitablement baisent en mode flip-flop ! – Photos : Beards / TitanMen

Autre barbier, Damien Michaels, autre client, Tex Davidson. Pendant que Damien taille la barbe, Tex en profite pour effleurer le paquet du professionnel. La suite ne se fait attendre : le travail s’arrête, les corps se dénudent et le très gros sexe de Tex fait gémir de plaisir prostatique Damien ! – Photos : Beards / TitanMen

Décidément cet établissement offre des barbiers toujours au petits soins d’une clientèle sexy et lubrique. Adam Ramzi profite à fond du barbier Mitch Vaughn ! – Photos : Beards / TitanMen

Et c’est au tour de Bruce Beckham de jouir d’un beau barbier, Alex Mecum… – Photos : Beards / TitanMen

Samedi 4 novembre à partir de minuit : “Machos en chaleur 2” (MachoFactory)

Viva España : la chaleur espagnole chauffe nos mecs exhibs. Ils sortent leurs bites XXL et les culs se cambrent. Un trio et trois duos.

Le pinkplus : De très grosses bites, des gorges profondes et des culs endurants. Multiethnique, le casting s’honore de la performance « passive » de Pablo Bravo. Le meilleur actif des PinkX Gay Video Awards 2017 se donne aussi à fond côté pile !!!

Dimanche 5 novembre à partir de minuit : « Vip – The Hustle » (Falcon Studios)

Argent, pouvoir, sexe ! Le club de strip-tease Velvet Rope regorge de superbes mecs aux mœurs très légères. Tromperie, coucheries, séduction, et coups foireux sont prétextes à niquer à un moment ou à un autre… Cinq duos dont l’un consiste en des fellations.

Le pinkplus : Quand le porno est aussi un documentaire : les acteurs, l’environnement, les situations… tout semble crédible et cohérent.

Propriétaire du Velvet Rope, le top canon Alex Mecum sait joindre l’utile à l’agréable. Et il utilise la chambre VIP pour y baiser son boyfriend Killian James… – Photos : Vip – The Hustle / Falcon Studios

Scott Riley vient auditionner comme strip-teaseur. Sebastian Kross, le gogo manager, peut apprécier qu’il est doué et qu’il en veut. Il n’a pas à insisté pour l’avoir au bout de sa queue ! Scott aura le poste !!! – Photos : Vip – The Hustle / Falcon Studios

Après des exercices d’échauffements, les deux strip-teaseurs Dorian Ferro et Jason Maddox reviennent dans les loges pour satisfaire leurs pulsions… – Photos : Vip – The Hustle / Falcon Studios

Client fortuné du Velvet Rope et fan du gogo Armando de Armas, Brian Bonds lui fait une proposition aussi indécente qu’alléchante. Armando n’hésitera pas… – Photos : Vip – The Hustle / Falcon Studios

Sur scène, des billets pleins le slip, Johnny V. finit son show. Quand il revient dans les loges, il découvre le nouveau de la troupe, Scott Riley. Et pour faire connaissance, l’un et l’autre sont adeptes de l’adage : « les bonnes pipes font les bons amis ! » – Photos : Vip – The Hustle / Falcon Studios

