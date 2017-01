Ce week-end sur PinkX et la live TV de PinkX.FR : L’Italie et l’Espagne, terres de fantasmes, des policiers corrompus par le vice et une auberge ouverte à tous les vents et à toutes les bites !!!

Vendredi 30 décembre à minuit : « Strangers & Lovers » (Lucas Kazan)

En Italie et en Espagne, de beaux mâles font part de leurs fantasmes et s’imaginent faire l’amour avec un bel étranger, un ancien amant… ou avec eux-mêmes. Trois duos et trois solos.

Le pinkplus : Casting hotissime + réalisation soignée = excitation absolue ! Un excellent film signé Ettore Tosi !

« Je te vois tous les matins sur mon chemin pour aller au boulot. Je te vois tous les soirs à mon retour : grand, viril et terriblement beau… » Darius Ferdynand aimerait tellement se faire baiser par cet homme qui l’obsède jours et nuits : Denis Vega ! – Photos : Strangers & Lovers / Lucas Kazan

Né en Espagne mais résidant en Sicile depuis 10 ans, Raffaele a 24 ans et se livre en mode solo à nos fantasmes… – Photos : Strangers & Lovers / Lucas Kazan

Assis à une chaise, une petite serviette nouée à la taille, Logan Moore se parle à lui-même. Il a appelé plusieurs fois Leo Domenico, un ex, qui ne lui répond jamais. Il se souvient de leur couple si tendre et si passionné… – Photos : Strangers & Lovers / Lucas Kazan

Logan Moore évoque ses fantasmes et se branle… – Photos : Strangers & Lovers / Lucas Kazan

Touristes et locaux sont faits pour se rencontrer, voire plus si affinités 🙂 À Madrid, Gabriel Vanderloo pourra apprécier l’hospitalité anale de Robbie Rojo !!! – Photos : Strangers & Lovers / Lucas Kazan

Carmelo, 20 ans, nous fait une confidence : il se branle au minimum 3 fois par jour sinon il devient fou ! – Photos : Strangers & Lovers / Lucas Kazan

Samedi 31 décembre à minuit : « Bad Cop » (TitanMen)

La situation est gravissime ! Ces policiers prennent des libertés qui les éloignent des missions qui leur sont assignées pour s’adonner à des plans cul entre collègues. Trois duos.

Le pinkplus : Les hommes en uniforme sont une valeur sûre du porno !

Nick Prescott et Adam Herst inspectent une maison vide. Quand ils découvrent du gel lubrifiant, ça leur donne des idées… – Photos : Bad Cop / TitanMen

Ricky Decker se branle en uniforme devant un porno qu’il mate sur son portable quand son collègue Donnie Dean débarque et lui touche direct la queue. Ricky ne voit rien à redire… – Photos : Bad Cop / TitanMen

Dans les vestiaires du commissariat, les flics Damien Stone et Hunter Marx font sauter les verrous de leur pantalon… – Photos : Bad Cop / TitanMen

Dimanche 1er janvier à minuit : « Easy Inn » (Falcon Studios)

L’auberge du bonheur existe. Elle est ouverte à toutes les bonnes bites !!! Cinq duos dont l’un consiste à des fellations.

Le pinkplus : Un très bon Falcon. Des bouffages de cul qui font rêver !!!

Colt Rivers est en cuisine. Topher Di Maggio le rejoint et s’occupe de lui. Quel sacré bon bouffeur de cul que ce Topher !!! – Photos : Easy Inn / Falcon Studios

Nikko Russo et Chris Bines : Pipes sur le patio !!! – Photos : Easy Inn / Falcon Studios

Adam Wirthmore prend son café sur la terrasse, consulte son téléphone et commence à se branler. Survient alors Ryan Rose… – Photos : Easy Inn / Falcon Studios

Attraction immédiate entre Colt Rivers et Nikko Russo ! – Photos : Easy Inn / Falcon Studios

Chris Bines vient faire un petit bonjour à Ryan Rose qui sort de la salle de bains seulement vêtu d’une serviette à la taille… – Photos : Easy Inn / Falcon Studios

